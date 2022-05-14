政壇諸事町｜江玉歡曬鋼管舞照　受「鋼管婦女」啟發：不應自設限

隨第五波疫情緩和，社交距離措施陸續放寬，一向興趣多多的選委界立法會議員江玉歡(Doreen)，近日重拾舊興趣，正是近年大熱的鋼管舞。她上載了鋼管舞班的照片至社交網站，見到Doreen動作輕盈，輕坐在鋼管上，似乎駕輕就熟。

原來Doreen學鋼管舞已有兩年，不過去年9月起因要準備選舉，暫停習舞7個月。今次重上鋼管，她稱雖然工作繁忙，不會有太多練習時間，但都不會放棄。



江玉歡的習舞歷程始於數年前，隨一名東歐女老師學習探戈，由於友人找不到男伴跳舞，唯有經常充當男角。她提到數年前生日，與跳舞女友人在席上表演探戈舞，穿起整套西裝、蓄起頭髮、女扮男裝。

學探戈、再習鋼管舞：不喜歡自我設限

直至大約兩年前，她看到一條短片，一名60多歲的女士花數年時間學鋼管舞，最後在60多歲之齡，拿了國際賽大獎。她也查看過，很多國家都有類似長者婦女練鋼管舞，跳風優雅，自己於是就上網搜尋老師，開始練習。

學鋼管舞兩年，江玉歡稱她自己肌肉結實了、柔軟度都增加：「難怪成為時下一衆女孩的熱愛運動，有點趕過瑜伽之勢。」她說自己喜歡挑戰新事物，也不喜歡設限給自己：「有時新事物會帶給我們新的思維，發掘我們另一面的潛能。」