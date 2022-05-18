疫情｜黃元山倡用好中醫　提升新一波疫情防治能力

新冠病毒蹂躪全球兩年多，不同的醫學專家均表示，病毒似乎難被滅絕，將持續困擾人類。立法會議員黃元山表示，利用中醫提升袪邪扶正，以中西醫結合抗疫取得雙重效益，應是更佳的方法，提升香港應該新一波疫情的能力。



有意見認為，中醫的力量在過去新冠疫情期間，並未有好好運用。（資料圖片）

透過中醫緩解打針副作用

立法會議員黃元山、資深傳媒人廖美香在《01開講》撰文，指政府表明疫苗是防治重症及危害生命的護身符，這是本港以西醫主導下的主要防治思路。中醫的精粹在於提升人體正氣，驅趕病毒邪氣，而應對疾病亦有二千多年歷史，在第五波疫情中，以西醫為主的醫療體系難以應付、在瀕臨崩潰之中，不少市民親身感受到中成藥如蓮花清瘟膠囊、金花清感顆粒等，對治療的效益。中醫「治未病」以及康復「調理」的功能，也應受到重視，以提升抗疫的效能。

文章提到，第五波疫情中，逾八成死者為長者，當中不少沒有接種疫苗，而長者其中一個怕打疫苗的原因是擔心副作用，利用中醫於打針前或打針後加以調理，袪除體內毒素，減低疫苗所產生的副作用，善用中醫配合西醫打疫苗，應是讓長者更為接受的防疫方法。此外，從第五波觀察，香港以中醫抗疫面臨幾個問題：不少市民對中醫的認識不足；政府長期不夠重視中醫，無法帶領發揮中醫「治未病」抗疫；在中西合醫的情況下，如有問題責任誰屬，等等。

文章又指，確診者曾與病毒作戰，體質難免受損，應注意中醫調理及休息，不應過度耗損，以應付潛在的新一波疫情威脅。

黃元山在《開講》文章全文：以中醫做好新一波的疫情防治