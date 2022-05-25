專訪｜陳勇：民建聯黨員入閣需「睇得又打得」　李家超揀中願割愛

政府換屆在即，候任特首李家超的新班子尚未揭盅，外界屢傳出民建聯多名成員榜上有名。曾為李家超助選的民建聯副主席陳勇接受《香港01》專訪時表示，民建聯致力培育政治人才，當然希望有更多黨員能加入政府，但能否成功講求「天時地利人和」，亦要與李家超「你情我願」，由最適合的人選出任才符合整體社會利益。

陳勇指，民建聯不會為入閣黨員數目設下指標，否則會對候任特首構成壓力。他認為，民建聯成員一旦加入政府，並非單打獨鬥，而是有民建聯團隊支援，互相補位。對於有聲音質疑若議員上任僅半年便辭職入閣，有違政治倫理，陳勇說：「佢哋唔係劈炮唔撈，只係轉一轉，本身做緊廚房，而家出樓面上菜。」



望民建聯人才「睇得又打得」

民建聯去年提出「變革香港」倡議，行動綱領包括加強自身建設，培育愛國愛港管治人才，並推出「政道」治政理念研習課程和「賢路」人才甄選計劃，冀多渠道參與管治工作。

陳勇指，民建聯舉辦「政道」課程，並非單是為了該黨，而是香港培育政治領袖，任何黨派皆可參加，「如果香港從政者質素可以水漲船高，包括反對派嘅政治人才，等於你睇世界盃、英超聯一定好睇啲，如果你睇爛仔波，就算搵巴西國家隊去踢，最終都會變爛仔。」長遠而言，他認為香港可仿傚新加坡李光耀公共政策學院，設立政治人才培訓學院，提升管治質素。

議員上任半年「轉跑道」？陳勇：旋轉門常見

現屆政府共有5人出身自民建聯，臨近政府換屆，政圈傳出該黨選委界議員張國鈞及葛珮帆有機會加入新一屆政府。陳勇稱，目前一切都是傳聞，指民政事務局掌握民建聯各級管治人才的資料，「未必係我哋自己推薦邊一個，而係政府同超哥（李家超）覺得邊一位最適合，或者按佢需要邊類人才去選拔。」

陳勇說，要躋身政府問責團隊，需要「天時地利人和」，由李家超選擇最適合的人出任，「要同超哥你情我願，才能等各方面夾到先得，無得逼㗎嘛！」他續指，民建聯希望推薦德才兼備、學術和工作背景亮麗的人才加入政府，形容需要「又睇得又打得」，「如果超哥揀中民建聯邊一位，我哋好願意割愛」。

他稱民建聯不會就黨員入閣設下目標，「如果民建聯話要最多司局長，或者政助，咁可能特區政府會有壓力。」他強調即使李家超最終沒有選中民建聯成員，民建聯亦不會有意見。

新一屆立法會上任僅半年，若有議員此時辭職入閣，或引起政治觀念問題，亦觸發補選。陳勇說，這類「高級旋轉門」在東西方政體也常見，認為是符合整體社會利益，又稱奧巴馬參選美國總統時也要辭任參議員，最重要的是為香港做到事，「佢哋唔係劈炮唔撈，只係轉一轉，本身做緊廚房，而家出樓面上菜。」他認為，選委會界別舉行補選，影響亦較地區直選界別小。

今年是民建聯成立30周年。（資料圖片）

30周年黨慶 邀元老口述「成功爭取」歷史

今年是民建聯成立30周年，身兼民建聯30周年會慶籌備委員會主席的陳勇表示，除舉辧黨慶晚會外，今年亦請來民建聯元老譚耀宗、曾鈺成、葉國謙及程介南等人口述歷史，匯集成書《正道—民建聯三十年》。

陳勇說，其中一項經典事跡是在1993年，內地突然宣布在深圳口岸，對來往深圳的香港居民進行愛滋病檢測，引起港人恐慌，當時民建聯派出程介南等人到北京反映，爭取暫緩檢測措施，最終衞生部暫停對港人的愛滋病檢測，開創了「成功爭取」先河，「成功爭取」一詞亦成為香港政治的流行用語。

他又提到，1999年立法會表決有關泊車咪錶加價的法案時，時任主席民建聯主席曾鈺成遭負責法案的運輸局局長吳榮奎「熊抱」和「拉手拉腳」，曾鈺成自言當時經驗尚淺，結果無法返回會議廳投下反對票，可見當時政府官員「箍票」的激烈程度，現時議會則「斯文」得多，相信完善選舉制度，官員集中遊說議員，毋須再使用這些技巧和手段「箍票」。