央企推港劇《獅子山下的故事》　林鄭：國家支持創意產業發光發亮

紫荊文化集團推出港劇《獅子山下的故事》，慶祝香港回歸25周年，今日（18日）舉行開播儀式。行政長官林鄭月娥致辭時表示，政府會善用資源支援創意行業，推動香港服務提供者進入內地市場，有信心在國家支持及政府努力下，業界能鞏固並用好香港作為中外文化藝術交流中心的新定位。



劇組兩地參與：見證港人分享國家發展成果

林鄭指，創意產業的營商環境受疫情打擊，政府善用資源支援業界適應新趨勢，透過培育人才、提升港產片製作、拓展市場及觀眾群等推動業界發展。她有信心在國家支持及政府努力下，業界可繼續發光發亮，鞏固並用好香港作為「中外文化藝術交流中心」的新定位。

她說，劇組成員絕大部分是香港人，但也有內地影視人員參與，反映香港和內地密不可分，也見證了中央和特區致力推動香港服務提供者進入內地市場，分享國家發展成果。她提到，港府與國家商務部於2020年中簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》（CEPA），為重要服務領域如電視電影、法律、金融等行業增添開放措施，助港人在內地設立企業及發展業務，專業人士更易取得內地執業資格，提供優質服務予內地市場。

慶祝香港回歸25周年的港劇《獅子山下的故事》由紫荊文化集團主辦，上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司、北京凡一文化傳播有限公司和有線寬頻集團協辦，以香港大時代及大事件為背景，及粵語廣播，希望呈現本土情懷。