議員倡收購村屋改建公屋　黃偉綸：須考慮配套　難一刀切重建

立法會議員楊永杰今日（22日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代會否推行大規模的村屋重建計劃，高價收購村屋改建樓高30層的公共屋邨，以及會否推動九龍中舊區重區。



發展局局長黃偉綸表示，新界村屋主要位於「鄉村式發展」，規劃意向是作低層、低密度發展，如要改作高密度房屋發展，必須視乎地區的基建配套、對環境的影響及「城鄉共融」的規劃原則等，難以「一刀切」地單單因為新界村屋的發展密度較低，而推行大規模重建或發展計劃。



立法會在6月22日開會。（李澤彤攝）

因應空間佈局、基建容量考慮選址

黃偉綸說，當政府規劃新發展區或大型房屋發展時，會採取規劃主導的策略，因應整體空間佈局、基建容量、城鄉共融等因素考慮發展選址和規模。在確立相關土地適合作新發展區或公營房屋發展後，不論土地是否涉及村屋，政府均可按需要收回有關私人土地，例如古洞北及粉嶺北新發展區及元朗朗邊公營房屋發展，都涉及收回建有村屋的鄉郊屋地。

正於黃大區進行初步可行性研究

至於土瓜灣十三街及九龍城區重建，黃偉綸稱，市建局現正審視多方面的因素，並會作通盤的考慮。基於市場敏感性和保密原則，市建局只會在其啟動個別具體項目時，透過刊憲等方式對外公布項目細節。他指，除九龍城區外，市建局亦在黃大仙區進行某些項目的初步可行性研究，物色一些市區更新機會。

經民聯林健鋒指，分階段重建全港26條舊屋邨的進度緩慢，同時市民對私營的需求有增無減，建議多管齊下，增加公私營合作，加快北區都會區規劃。他問及黃偉綸如何提升公私營合作比例，以及作為候任財政司副司長，在土地房屋政策上有何具體新目標。黃偉綸指，未來政府一定很努力解決房屋土地問題，現屆政府亦做了不少工夫，例如發展局2020年成立項目促進辦，超過500個單位的私人房屋項目，會有專人跟進，至今已協助逾50個項目。