8號風球將至　回歸文藝晚會改電視錄播　獲邀人士毋須現場出席

回歸25周年晚會原定今日（7月1日）晚上在紅館舉行，然而天文台考慮今晚6時至9時改掛8號風球，晚會亦取消現場演出。



2017年，習近平出席文藝晚會。 （資料圖片）

有獲邀人士收到通知，指原定於今晚8時在紅館舉行的「慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會」，將由現場演出更改為電視錄播，獲邀人士毋須出席，歡迎晚上8時在本地電視台收看。

每年的七一回歸紀念日，政府均會於灣仔金紫荊廣場舉辦升旗儀式，緊接在升旗儀式結束後於毗鄰的會展舉行慶祝酒會，由行政長官主禮。

2017年7月1日，七一煙花匯演期間，警員在金紫荊廣場外維持秩序。（資料圖片/鍾偉德攝）

每在逢五、逢十的七一回歸，則會在晚上8時於維多利亞港上空，舉行自1997年起舉辦的「重頭戲」——回歸煙花匯演。在香港特別行政區成立十周年（2007年）的大匯演，更首次融合燈光音樂匯演「幻彩詠香江」一同舉行；而在香港特別行政區成立二十周年（2017年）的匯演中，就首次在會展裝上100支光束燈，營造立體3D光影效果。

而今年的煙花匯演，政府早在5月底已宣布，因受制於限聚令依然實施，將以「幻彩詠香江」特別版取代煙花匯演，以減少人群聚集的風險，又可以令維港兩旁依然「有嘢睇」。

2013年回歸音樂節亦因風球提早完結

過往亦曾經舉辦過其他文化體育活動慶祝回歸紀念日，包括香港回歸盃足球賽和香港巨蛋音樂節。香港足球總會於1997年首度舉辦這項足球邀請賽，當時由國際足總明星隊以5比3擊敗亞洲足協明星隊，其後亦曾在2002年及2007年再度舉辦賽事。

香港巨蛋音樂節則在2013和2014年連續兩年在回歸紀念日於舊啟德機場跑道舉行，2013年首度舉行時，原定長達4小時的音樂節受強烈熱帶風暴溫比亞影響而提早完結。翌年再次舉行音樂節時，因「清一色」邀請韓國歌手參演而吸引觀眾於活動十數天前在場地外露營，引發社會輿論。音樂會曾於2015年傳出第三度舉辦的消息，不過只是聞樓梯響，最終未有再舉辦。