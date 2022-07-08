安倍晉三逝世｜G4保護在港政要　須通過多項測試如抬起50公斤沙包

日本前首相安倍晉三在奈良出席參議院選舉活動時，遭受槍擊身亡，令人關注政界人士出席日常活動時的人身安全。而在香港，政府主要官員的人身安全，由俗稱「G4」的要員保護組負責，不論現任或前任特首均享「G4」保鏢貼身保護，即使曾入獄的前特首曾蔭權，出獄後仍獲「G4」保護。



「G4」亦兼負起保護訪港政要的重任。



G4訓練嚴謹 須獨自抬起重50公斤沙包

「G4」由警隊內部招聘，要求包括具備數年前線經驗，並通過體能測試及面試。通過初步遴選後，參加者接受為期3日兩夜的遴選過程，包括體能、搏擊、泳術及不同的演習，其中一項測試是獨自抬起重50公斤沙包，以確保他有能力獨自將政要抬離現場。

其後參加者要接受10星期的政要保護訓練課程，包括槍械、戰術、自衛術及急救等訓練，例如當護送政要的車隊受到襲擊，要如何一邊應付施襲者，一邊護送政要安全離開。

訪港政要、特首獲貼身保護 具防彈車等設備

G4主要為訪港政要、本港特首及特首候選人提供保護，一般4至5人一組。由於訪港政要原本的貼身保鑣在香港不能攜帶槍械，因此最貼身的保護工作，均由G4負責，原本的保鑣只能在外圍保護。G4設有防彈車供政治要員及隨隊人員使用，除了防彈及防爆外，亦設有多種武器及裝備。

政要訪港時，警方的「警隊護送組」負責開路，例如月初國家主席習近平訪港期間，出動了無線電干擾車「護駕」，可干擾引爆器等無線電裝置及無人機。

卸任特首有G4保護 曾蔭權出獄後仍有效

特首卸任後同樣獲「G4」保護，根據2005年制定的「香港特區行政長官報酬及離職後安排獨立委員會」報告書，基於前行政長官的前官方職位，在離任後很可能仍然會繼續成為公眾人物，為保障人身安全，建議為前任行政長官提供包括保鑣和住所保安設備的保安安排。

因公職人員行為失當罪被判囚1年的前特首曾蔭權，出獄後仍享G4保鏢貼身保護。他2019年刑滿出獄當日，由瑪麗醫院羈留病房，至香港哥爾夫球會以及最後返回住所，全程均有G4「開路」及貼身保護。

何君堯2019年曾遭刺胸口

本港鮮有發生政要遇襲事件，不過在2019年區議會選舉前外，建制派立法會議員何君堯在屯門街站遇襲，當時一名「支持者」手持鮮花走向何君堯，並表示希望與何合照，其間他在袋內取出長刀，並插向何君堯近胸口位置，何與他的保鑣同告受傷，何刀傷約兩厘米，並無大礙。

▼何君堯遇襲當日情況▼

