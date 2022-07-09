新民黨11周年黨慶　李家超率三司局長到賀　財爺即席派糖

新民黨成立11周年，今午（9日）在灣仔會展舉行黨慶，邀請逾600人出席，包括特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國等多名高官，以及中聯辦副主任何靖、與立法會主席梁君彥。切蛋糕時，新民黨主席葉劉淑儀兩側分別是李家超及何靖，台上未見梁君彥。

葉劉淑儀致辭時表示，今年是新民黨十分重要的一年，新民黨在立法會選舉取得5個席位，壯大新民黨在立法會的聲音，引起傳媒及社會關注，成績不俗。她說，該黨持續舉辦講座和研修班，鼓勵大家向本地及國際傳媒發聲，為香港培養年輕政治人才。



葉劉：2022新民黨奇妙年 如習所言未來可期

葉劉淑儀形容今年是奇妙一年，香港回歸25周年，國家主席習近平在「七一」發表重要講話，為香港帶來正面訊息，令大家不用擔心2047年這偽命題。她引用習近平講話中提及「行而不輟、未來可期」，相信新民黨同樣未來可期，會繼續堅定不移地支持「一國兩制」，全力維護國家安全及發展利益。

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慶典播多條影片 陳茂波與新民黨女將製糖

典禮上播放了該黨議員容海恩和陳家珮執行「特別任務」的影片，原來她們找來了財爺陳茂波一同製作花生糖。影片中，陳茂波關心議會新丁陳家佩的工作，陳家佩指地區工作沒停過，立法會議員要閱讀很多文件，但她都感到很開心，可以服務市民。經過功手製作，3人完成花生糖，陳茂波大讚三人合作得很好，花生糖色香味俱全，祝願新民黨生日快樂，黨務蒸蒸日上，與特區政府一同為香港開新篇。

陳茂波其後更在典禮上即場「派糖」，向在場嘉賓派發當日製作的花生糖。該黨另一議員李梓敬也拍攝短片感謝抗疫義工，該黨中委何敬康則錄製一曲，寄語大家只要堅定信念，香港定能創造更美好的明天。