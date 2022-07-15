市建局稱重建「十三街」須先儲錢　楊永杰倡發債：儲錢意味落閘

土瓜灣「五街」和「十三街」重建無期，市建局行政總監韋志成表示，有關收購成本達400億元，當局須「儲夠錢」，才能開展類似的「超巨型項目」。九龍中立法會議員楊永杰今日（15日）在電台節目表示，「十三街」自90年代起已提出需要重建，當區大多是三無大廈，居住環境差、維修成本大，居民非常關心能否重建。

他質疑市建局以「儲錢」理由不開展重建，即意味著將來也無機會重建，建議當局透過發債進行重建。



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「十三街」車房難安置 倡降強拍門檻

韋志成早前提及九龍城重建範圍的破損程度，較土瓜灣「五街」和「十三街」嚴重。楊永杰則狠批韋「講大話」，稱兩區環境差不多，樓齡相近，不相信土瓜灣破損程度不及九龍城。他又指，韋志成提出的復修方案無用，因為土瓜灣舊樓並無業主立案法團，根本沒法組織復修，批評有關說法是欺騙居民。

楊永杰表示，以往由於土瓜灣在機場附近，樓宇有高度限制，「十三街」的地積比仍未用盡，強調土瓜灣重建項目有利可圖。他提到，「十三街」所佔地段大，當中車房安置困難較大，建議降低強拍門檻，例如拆細每兩、三街視作一個地段，令重建項目更容易上馬。