李慧琼：議員應思考配合與監督　議會「是否所有議題都要過呢？」

民建聯主席、立法會議員李慧琼在一個有討論到行政立法關係議題的研討會上，分享她從政20年的感受。她提到相對配合施政，市民較期望議員監督政府，但監督去到極端，會讓政府甚麽也不能做，她經常思考配合與監督兩者的時機。李慧琼稱過往議會「過分咗」，有官員反映「拉布」令他害怕來立法會，但現在情況改變，李慧琼亦會想：「是否所有議題都要過呢？」



她舉例，工務工程、部份財委會撥款以至《施政報告》，政府吸納議員意見的過程只能說是「因局長而言、因政府而言」。她希望新政府用好「愛國者治港」的風氣，在政策制訂不同階段盡量吸納議員聲音。



配合與監督政府 不同時候有不同要求

中華總商會青年委員會舉辦慶祝香港特區成立25周年 「青年迎接新機遇 攜手再上新征程」研討會。李慧琼在會上表示，與香港政府建立既配合又監督的關係，是建制派及民建聯最大挑戰。李慧琼引述國家主席習近平提到要團結廣大香港市民，她認為要做到習近平的要求，最直接是議會表現能否得到廣大市民尤其年輕人肯定。

李慧琼舉例，第五波疫情初期來得很急，政府在預防、檢測、治療及支援市民方面有不足，她在當時過得「唔易」，很多人都認為在當刻應批評政府，否則無法代表市民。但她又說，如在政府最艱難時「猛咁打」，「究竟係對佢做嘢好啲定冇咁好呢？」李慧琼坦承在配合與監督之間，自己未有確切答案，她認為作為議員應思考這個問題，她的感受是不同時侯有不同要求。

談到議會運作，李慧琼指現時財委會最長開會到下午5點半，但過去每星期必定開會到7點至7點半，一旦有「大白象」或與國家融合等具爭議議題，定會遇上「拉布」，導致許多社會議題不能解決，她認為這不是健康現象。她稱現在情況改變，但反問「是否所有議題都要過呢？」

李慧琼表示「完善選舉制度」過了7個月，政府來到立法會的財政撥款及法案都被通過，她承認政府有考慮議員意見，特別指出法案委員會發揮不錯，政府有盡力吸納意見再交上立法會，但她認為工務工程、部份財委會撥款以至《施政報告》，政府吸納議員的意見只能說是「因局長而言、因政府而言」。

李慧琼：盼在政策制訂不同階段盡量吸納議員聲音

李慧琼形容有時做議員很難，指作為建設力量絕不會「為反對而反對」，但政府來到立法會的法案和撥款不會所有都毫無瑕疵。她憶述過去有個公屋規劃，政府告訴議員若財委會推翻撥款，需重新花費數年諮詢，她作爲議員會掙扎，因公屋輪候時間長，但政府到要撥款才交給立法會，議員難作太多修改。她希望新政府用好「愛國者治港」的風氣，在政策制訂不同階段盡量吸納議員聲音，「唔好等到去舉手」。

李慧琼直言，政府進行諮詢時對政黨包括民建聯及不同組織一視同仁，但政策發表前，基於保密原因又不能向政黨披露，因此政府發表政策後，除非引起社會很大迴響，否則作為建設力量，在過往有「反對派」的議會，不論《施政報告》與《財政預算案》，「其實都一定撐佢」。她指香港畢竟是行政主導，在「愛國者治港」前提下，要真正改善行政立法關係，行政機關必須想辦法在（政策制訂）不同階段找議員和社會人士商量，以完善施政。