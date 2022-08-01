特首財爺發展郊園邊陲口徑不一？　議員料非落閘　降溫後可續研究

財政司司長陳茂波近日重提郊野公園邊陲建屋，具體談到大欖郊野邊陲地可建3.5萬個單位，有望將公屋輪候時間由6.1年縮短至5年內，外界關注是否有意推翻前特首林鄭月娥的「土地大辯論」結果。事隔數日，特首李家超前天（7月30日）落區探訪後澄清，現階段看法是聚焦綠化地帶改劃、公私營合作、交椅洲人工島填海、北部都會區，郊野公園邊陲地並非優先考慮項目。

政府數日內就土地開發議題出現疑似不同口徑，引起外界關注。不過有熟悉土地發展的立法會議員相信，特首言論並非對郊園邊陲發展「落閘」，只是道出現階段政府開拓土地的優先順序。



謝偉銓：特首沒說不做 及早研究可應對未來需求

李家超周六（30日）回應記者提問時指，土地房屋發展需要「提速、提量和提效」，目前來說主力都是在現有土地來源盡量增加供應量，1.6萬多頃的綠化地帶是首要考慮，接下來才是郊野公園（邊陲）發展；連同環境及生態局局長謝展寰及後受訪也稱，現時討論是否發展郊野公園較為「遙遠一點」，外界關注到政府口徑的變化。

不過立法會發展事務委員會主席、建測規園界議員謝偉銓表示，政府有關綠化帶的研究一直持續進行，而郊野公園邊陲則是數年前房協展開研究後叫停，因此對政府來說，綠化地帶改劃當然是較「優先」的一項。不過他認為，特首也沒有說不做郊野公園邊陲發展，始終重啟研究到最終落實需要一定時間。他指，現時是一個合適時間重啟相關研究，方能未雨綢繆，總不可能等到土地短缺問題惡化後才工作，始終有關邊陲地帶的發展潛力，現時都只是估算，政府需要及早展開研究，有需要時才可拿得出手發展。

謝偉銓補充，任何地方要發展或多或少都會對生態造成一定影響，這是多與少的分別，現實上需要作平衡，取對生態影響較低的發展方案，而社會上有不同意見很正常：「正如你問住劏房的居民，他們支不支持盡快發展？當然會支持，因為他們居住環境水深火熱。但你問一些居住環境過得去的人，他們對發展又可能有不同看法。」他認為，政府需要作合理平衡，重申先行研究是較理想的做法。

劉國勳：多管齊下同時做

民建聯發展事務發言人劉國勳則指，眼見陳茂波言論在社會引起一定反響，特首的說法確實有降溫的作用，但認為這與重啟研究郊園邊陲沒有矛盾，因為覓地從來需要多管齊下，目前改劃綠化帶的研究應該繼續，甚至擴大至全港性的整全研究，了解本地綠化帶的狀況；郊野公園邊陲方面，研究也可以同步進行。

他表示，香港已發展土地大約只佔整體25%，仍然有不少地方的發展潛力有待考究，個人樂見今屆政府已有清晰方向，不再糾纏在「用與不用」的階段，而是有了用地的優次，讓人見到就不同土地發展方向都有進展。