郵差派信易中暑　工聯會促立法加強職安保障　發「高度辛勞津貼」

天文台於7月連續多日發出酷熱天氣警告，錄郵差為完成派遞指標，只能忍受酷熱天氣，不少工友因氣溫過高而中暑。工聯會促請政府及早訂立法，加強對工友的職安保障，並透過改用電動汽車、安裝遙距空調系統等方法，利用科技改善工友的工作環境。



工聯會促請政府加強對的郵差職安保障。（冼茗慧攝）

郵務職工會：車內氣溫高達50度

香港郵務職工會理事長張偉權表示，由於當局要求停車匙熄，郵差下車後需要關掉空調及玻璃窗，並鎖上車門，當郵差派完郵件後，在炎炎夏日下，車內氣溫往往高達50度至60度，郵差為完成派遞指標，只能馬上上車前往下一地點，甚至連打開玻璃窗散熱的時間也沒有。

鄉郊地方路不平 派信派到口罩濕

郵務職工會會務主任池逸昭指，以往自己駕車派信時，往往一下車5分鐘，口罩已經「濕哂」，還要負重背上郵件，甚至是一些十多公斤的郵包，雖然部有提供手推車幫忙，但由於鄉郊地方多樓梯、崎嶇不平，手推車的幫助不大，又指不少郵差因為天氣酷熱而中暑。

張偉權補充，除了戶外派信外，在酷熱天氣下，到舊式屋苑派信同樣辛苦，因應大廈的防火條例，屋苑要在走火通道裝上密封式窗，派遞員只能在侷促環境下派信，張偉權形容郵差派完信後「由頭濕到落腳」。

郵差。（資料圖片）

郭偉強促郵局增加支援

工聯會立法會議員郭偉強表示，現時的預防中暑指引效用不大，建議政府參考《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》，立法加強對戶外工友的職安保障，又促請郵政局為派遞員提供更多支援，包括在高溫下給予郵差足夠時間休息，以免他們為達郵遞指標，縮短用膳時間；考慮改用電動汽車以豁免停車熄匙；改善戶外郵政車的隔熱設備等。

工會引述勞工處09年推出的熱壓力評估表內的例子，郵差的中暑風險屬於高度，建議香港郵政考慮參考最近康文署為救生員發出「高度辛勞津貼」及「執行厭惡性工作津貼」。