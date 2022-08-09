葉劉：可考慮免除內地買家雙倍印花稅　財政司長澄清無計劃

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《彭博》訪問時表示，可考慮免除中國購房者的雙重印花稅，指內地專業人士一直要求在獲得居留權前，可免除雙倍印花稅，形容這是「一系列正在考慮的措施」，政府當然可以考慮。葉太之後澄清，僅屬新民黨建議。

財政司司長辦公室發言人回應指，針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅，政府澄清沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。



葉太稱屬新民黨建議 助增強專才歸屬感

葉劉淑儀之後接受傳媒訪問時表示，有關建議是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。葉太稱，新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳付雙重印花稅，她認為建議有助增強專才對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。被問到建議會否推高樓價，葉太認為目前樓市比較疲弱，相關建議有助挽留人才。

梁文廣：白廢樓市平穩功夫 李鎮強：樓市辣招需檢視

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，樓市平穩重要過一切，目前香港與內地未通關，情況不明朗，應「不變應萬變」。他指若取消非本地居民的雙倍印花稅，無疑會令資金流入本港樓市，令過去樓市平穩發展的功夫白廢。

另一房屋事務委員會委員、自由黨李鎮強表示，相信葉太的建議是希望穩住樓市、吸引人才留港，但他認為需檢視是否一次過放寬雙倍印花稅、設特定條件等，需全盤審視，又指樓市辣招已實行一段長時間，是時候檢討。

劉國勳。（資料圖片）

劉國勳：需審慎處理 待通關後再檢視

民建聯立法會議員劉國勳說，是否撤辣招要視乎政策目標，本港樓市連升多年，直至近期才稍為緩和，但仍未達一般市民可負擔水平，認為政府需要審慎處理。他指，現時香港與內地未能通關，數字不能反映通關後實況，「無理由而家撤完到時又再加」，政府應待通關後再檢視情況。

他留意到葉太的建議是基於有內地專業人士希望在獲居留權前免除雙倍印花稅，認為若政府希望吸引人才，可在內地專業人士成為本港永久性居民後，提供退稅優惠，毋須一刀切免除雙重印花稅。