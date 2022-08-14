公務員Secrets｜鄧炳強：批評政府有免責辯護　不會「話告就告」

警方國家安全處早前拘捕兩名社交平台群組「公務員Secrets」管理員，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，透過該社交平台群組，發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意的煽動意圖帖文。保安局局長鄧炳強今日（14日）於商台節目上表示，如果純粹批評政府及提出意見，法律上有免責辯護，一般市民不會誤墮法網，待法庭有裁決就會知道是批評還是惡意煽動，律政署亦會審視證據，不是「話告就告」。



指港府會全力配合國家反制措施

鄧炳強先在節目開首重申，美國眾議院議長佩洛西日前訪台之行，是公然挑釁「一國兩制」原則、中國國家主權完整、危害台海和平穩定，特區政府會全力支持和配合中央政府的反制措施，港人亦需要明白外部勢力對國家安全的潛在風險。他指，若有人危害國家安全，無論國籍、身份和地位，政府都會嚴正執法，強調北京希望與其他國家一同和平發展，而非「零和遊戲」，在維護國家安全上，不會針對任何人。

對於社交平台管理員被捕一事，他認為如果只是批評政府或者議改善做法，完全沒有問題，法律有免責辯護，但如果有關人士意圖挑撥、引起互相憎恨、各階層之間的互相攻擊，就可能違法。他指，律政司提出檢控時會檢視相關證據，再交由法庭判決，強調會在陽光下進行。被問到執法和檢控過程本身都可能引起「寒蟬效應」，有滅聲效果，鄧炳強指檢控不是警方單方面話事：「律政署同事會檢視證據，包括有沒有合理定罪機會，不是話告就告的。」一般市民也不用擔心誤墮法網。

鄧炳強於節目後見記者時補充，言論自由獲得《基本法》等法規保障，認為經營社交平台本身沒有問題，批評政府、要求政府改善本身有免責條款，但問題是「有啲人利用呢啲平台，散播煽動訊息，挑撥憎恨特區政府、使用暴力」，相關原則在「譚得志案」中，法庭已有清晰論述。

鄧炳強重申《基本法》第23條立法是憲制責任，會盡快做。（資料圖片）

指因示威服刑人士絕大部份感後悔

鄧炳強又提到，本港年輕人經歷二十多年外部勢力影響，接收訊息很片面、不了解國家發展，需要認識國家滅貧情況、科技進步，進一步加強年輕人作爲中國人的認同感和自豪感。

他指，目前有數百人涉及2019年反修例示威並正在服刑，整體背景較年輕、教育程度較高，但絕大部份人都對當時行為感後悔，明白自己受到煽惑，懲教署往後會做好更生工作，包括協助在囚人士培養正向思想、提供學業輔助，其中有不少個案，當事人在服刑後成功繼續學業，在原先就讀院校的學分可以獲得承認。

就有關《基本法》第23條立法工作，鄧炳強表示會盡快做，亦會參考一些其他國家地區的事情，但未有透露具體時間表。他指，經歷2019年修例風波後，認識到「顔色革命」有機會在香港發生，政府須做好準備防範任何顛覆行為，亦要防範本土恐怖主義以及一些「反政府小組」，政府目前已有預案處理。