馬鞍風球︱路徑西調、直撲香港機會微　岑智明：預測一致也可齊錯

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，經過呂宋島後，移動路徑轉為偏西，天文台考慮今晚（24日）6至9時改發八號烈風或暴風信號。天文台前台長岑智明今早於Facebook發文，指早前幾個電腦模式都曾預測「馬鞍」只會繞過呂宋東岸，之後「直撲」香港，但最終「馬鞍」登陸呂宋，受地形影響，逼近香港的路徑有變，最新預測70%「可能路徑範圍」會移至香港以西，預料廣東陽江附近登陸，「打正」香港機會低於30%。

岑智明指，多個電腦模式都給出類似預測，並不代表準確性高，「電腦預報一齊錯嘅情況過往亦比比皆是」，一致不等同「準確」，也可以是「一致地出錯」，認為不應該過早「下定論」，慎防引起公眾恐慌。



岑智明繼前日（22日）發文為「馬鞍」襲港報道降溫，今早再帖文，反駁有人指今次有機會掛10號風球，或引起公眾恐慌，不得不防。他上載了歐洲中心多日來就「馬鞍」的預測圖，指「馬鞍」登陸呂宋後，各大電腦模式和氣象中心都把預報路徑西調。他指，過往很多熱帶氣旋在橫過呂宋後，都會因為地形影響而改變路徑或減弱，所以當風暴在呂宋以東、並且會向西北方向移動時，便要注意路徑隨時會受呂宋地形影響。

岑智明指，多個電腦模式早前都預測「馬鞍」不會在呂宋登陸，並會「直撲」香港，令大家信以為真。他說，過往確有風暴繞過呂宋，不過今次的引導氣流並不一樣，奉勸氣象迷不要「跟車太貼」，因為電腦預報「一齊錯嘅情況過往亦比比皆是」。