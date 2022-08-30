民建聯：離島醫療如第三世界　五招解決長征看病、入黑零醫療

撰文：鄭嘉惠
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立法會議員陳學鋒與民建聯離島支部今（30日）針對離島醫療服務問題提出建議，陳學鋒表示，離島區地域廣闊，多個新社區即將落成，人口將大幅增長，但醫療服務卻「好似第三世界咁樣，醫療系統四分五裂」，面對資源匱乏、人手不足、缺乏專科等問題，令病人往往要「長征睇病」，嚴重更令病人失救致死，建議增撥資源於離島增加醫療設備及人手等。

離島醫院缺乏專科　病人長征看病

陳學鋒表示，離島區只有北大嶼山醫院及長洲醫院兩所大型地區醫院，但兩間醫院都缺乏專科，當中北大嶼山醫院雖有急症科，但很多急症都無法處理：「好多病人要先去北大嶼山醫院做初步診症，解決唔到嘅，就再叫車轉介去瑪嘉烈。」他指過程繁複冗長，對市民病情造成很大延誤。不少街坊手術、覆診、或物理治療，都被轉介到瑪嘉烈醫院，特別對於做完大手術的長者而言，舟車勞頓更加吃力。

民建聯社區主任葉培基反映，北大嶼山門診主要處理非緊急覆診，「見過有孕婦有小產跡象，北大嶼山無法處理，要轉介去瑪嘉烈，等咗大半日先有救護車送出去。」他指很多類似個案，到診後不知道要等多久、不敢走開：「姑娘同佢哋講，你等下啦！但一等就大半日，唔敢食嘢，唔敢行開。」

他們表示，離島區人手不足，部份院舍沒有醫院外展隊，長者須長途跋涉到市區覆診；以長洲為例，兩萬多人口，出市區看病來回兩小時，一次便花一整天時間。

醫生返一至五　夜晚零醫療

該黨離島區區議員劉舜婷指，離島有部份地區診所缺乏24小時駐診服務，例如南丫島索罟灣，人口有二百多，診所只開星期一至五，醫生並非24小時看診，入黑後「零醫療」，有時只能視像及電話看醫生。她指，更偏遠地區的居民求醫過程更轉折：「首先打999 ，將榕樹灣救護車調到索罟灣，再由索罟灣車返醫院。」她指過程轉折，過往已有幾宗失救事件。

她提到早前確診後離世的22個月大離島女嬰，輾轉送到長洲醫院，再由飛行服務隊送往東區醫院搶救：「救命係每分每秒都需要，咁樣既情況已經好多年，政策可唔可以改一改？」

民建聯針對離島醫療服務五點建議：

1、增撥資源予北大嶼山醫院，增加醫療設備及人手，回應東涌人口增加帶來醫療需求；

2、北大嶼山醫院增設婦產科、腫瘤科、耳鼻喉科及眼科專科服務，方便離島居民就醫；

3、長洲醫院增設眼科、皮膚科等專科門診服務，以回應坪洲、梅窩及島上市民對專科服務的需求；

4、盡快落實重建榕樹灣北南丫診所；

5、完善索罟灣普通科門診服務，增設24小時醫生駐診，防止再次出現居民意外失救致死悲劇。

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