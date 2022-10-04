「爆眼女」移居加拿大開YouTube頻道　稱現時生活已安頓

2019年反修例事件期間，一名女子於尖沙咀示威現場被射傷眼睛（K小姐，網上俗稱「爆眼女」），去年底已移居加拿大。一名自稱是K小姐的女子，昨日（3日）於YouTube發布片段交代近況，指她全名叫「Karla」，希望大家重新認識她，形容現時生活安好，已安頓下來。



稱拍片受男友啟發 冀低成本製作分享生活點滴

該YouTube頻道暫時只得一則發布於10月3日的片段。該短片主要內容是Karla放狗，未見真人出鏡。在片中，Karla表示自去年底移居加拿大以來，試過做不同工作，最後決定做回本行，即獸醫護士。她指加拿大的狗比香港的狗「大隻好多，仲好大力」，難以搬得動。Karla說，現時生活大致已安頓好，一星期工作40小時，放假就煮飯、放狗，「所以以work-life balance（工作與生活平衡）角度，呢度同香港簡直冇得比。」

Karla指，開設YouTube頻道是因為希望關心她和其男友的人，可以通過片段了解近況，不用太擔心，現時仍在學習階段，預料內容以風景、日常生活為主，不會太高成本，希望每星期發布一則片段，亦順便讓一些有意移民但有所擔心的港人參考一下。

全國政協副主席、前特首梁振英昨日則在社交網嘲諷事主「有沒有真面目見人」。

Karla於2019年8月11日一場示威中，於尖沙嘴警署外被射傷左眼倒地，示威者陣營透過此事製作文宣及批評警隊，間接導致局勢進一步升溫。不過建制派質疑資訊不足、示威者陣營誇大傷勢，更指「爆眼」一說是「假資訊」，後來甚至狙擊醫管局當時為何不公開傷者傷勢「闢謠」。其後，她和家人的姓名、聯絡電話等個人資料在網上遭到公開。

於今年8月，即事發3周年，Karla透過家人於網上公開一份「出院紙」，紀錄顯示事主當日被送往伊利沙伯醫院急症室，傷勢包括面部裂傷、鼻骨等多處開放性骨折、眼球破裂等。