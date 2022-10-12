二十大｜譚耀宗料談防疫方針　港澳管治政策不受中央換屆影響

中共二十大將於接下來周日（16日）舉行，各界關注「二十大」會否談到內地防疫方針的改變，以及與港通關的時間表等。全國人大常委譚耀宗今日（12日）接受電台訪問，指相信會上將會提出未來防疫方針，惟不會包括執行細節。

另外，他指經濟政策將是國家著墨點之一，香港未來的發展方向，將繼續循國家主席習近平「七一」講話中，提到的「四個必須，四個希望」而行。



料重點處理經濟

譚耀宗指，會議上應該會先總結「十八大」和「十九大」的工作成果，以及過去的防疫成效，其後再提出未來防疫工作方向：「疫情咁大件事，國家一定唔會錯過⋯⋯但黨嘅文件唔會有（政策）執行細節，相信都係防疫（政策）嘅大方向。」

譚耀宗承認，內地經濟在防疫期間的確受到影響，但現已改為「精準防疫」，為求將對經濟的影響減至最低，而國務院亦提到，未來將重點處理經濟。不過他坦言，國家會遇上不同挑戰：「都要睇世界局勢，𠵱家有俄烏戰爭、美國印鈔等等，有好多百年一遇的不穩定因素。」他強調，重整經濟政策需謹慎，「急唔嚟」，否則稍有差池，或會打擊人民「積極性」。

被問到香港未來該如何融入國家發展大局，以及國家對港的管治方針會否隨國家領導班子調動而有所改變，譚耀宗指香港有大量機會融入國家發展大局，例如大灣區、一帶一路、內地自貿區：「大灣區多人口、多土地，又提供寬鬆政策，畀香港在灣區先行先試。」相信香港可以妥善配合及發揮自身優勢。他又指，即使中央管理班子更換，港澳發展方針仍會維持。

他亦提到《基本法》第23條立法，表示新政府於7月上任，需要預留時間讓新政府班子考量立法細節及研究清楚，因此特區政府今年內不就23條立法並不出奇，而現時《港區國安法》亦有維護國家安全功能。