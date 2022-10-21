東九過山線︱工聯會促找數　倡膠輪解爬坡困難　政府獨寵北都會？

新一份《施政報告》早前出台，其中一大亮點為運輸基建，包括在東九龍興建高架無軌捷運來往彩虹及秀茂坪。不過，工聯會質疑政府未有回應區內其他居民的交通需求，指東九龍鐵路缺乏幹道分流，區內交通容易擠塞，要求政府「找數」興建東九龍「過山綫」，並提出以「導軌式膠輪系統」方案，解決鐵輪難以爬坡的技術性問題。



鄧家彪。（周智堅攝）

膠輪每行百米可爬升13米 國內外都有應用

工聯會鄧家彪表示，東九龍人口密集，區內交通壓力大，車流主要集中在觀塘道及龍翔道，但《施政報告》未有針對現時的交通壓力提出解決方案：「好似北部都會區備受寵愛，東九龍被忽略。」工聯會又提到，慈雲山有約9萬人口，居民依賴行人接駁系統，要步行30分鐘才到最近的鑽石山地鐵站；「四順區」（順利邨、順安邨、順天邨和順緻苑則）因為安達臣道的公屋相繼落成，區內人口增至約20萬人，但基建跟不上人口增長。

工聯會建議在東九龍興建導軌式膠輪系統，指法國、重慶、多倫多及新加坡都有使用該系統，不會有重基建負荷，加上膠輪每行100米，可爬升13米，較傳統鐵輪爬坡幅度高，有助應對東九龍多斜坡的地勢。

另外，工聯會也建議政府成立「專門鐵路發展部門」，邀請國際及內地專業團隊，加入鐵路興建工程，訂定項目時間表，以公私營合作，防止工程超支及監察工程進度。