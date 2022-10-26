助港企進軍一帶一路？丘應樺：網站資料詳細　明年率團赴新疆中東

選委界立法會議員譚岳衡今日（26日）在立法會提出口頭質詢，問到政府會否考慮檢視過去年3年政府就對接「一帶一路」發展的工作成果。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，在推動「一帶一路」建設上，採取「全政府動員」策略，《施政報告》提出成立「融入國家發展大局督導組」，商經局會全面配合相關工作，總覽各部門推動「一帶一路」的工作進程，策略性規劃下一階段工作。

丘應樺稱，未來一年隨著社會及經濟活動逐漸恢復，局方會繼續相關工作，加強協作，包括與「一帶一路」國家合辦政府層面的實體或網上研討會，並在情況許可下，重啟商界及專業服務界代表團到訪「一帶一路」經濟體，包括東盟及中東地區。



譚岳衡追問會否參與在新疆等內陸地區的「一帶一路」發展，另一選委界議員李浩然稱不少香港企業在中亞地區投資時遇到困難，問到政府如何協助。丘應樺指，政府明年將帶團到新疆探訪，也會帶團到阿聯酋及沙地阿拉伯等中東地區探求商機，並已在迪拜成立經貿辦。他稱，「一帶一路」網站已詳列很多資料，包括370個服務業供應商和680個基建項目資助，有助企業了解中亞情況。