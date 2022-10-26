調查指逾半婦女減壓靠自己　議員批政府不重視：幾堅強都有崩潰時

「婦女壓力關注組」為了解婦女日常受壓情況，早前進行網上調查，發現逾6成受訪婦女感受著高及極大壓力，超過九成半受訪者認為政府為婦女提供的情緒支援不足。立法會議員葛珮帆表示，大多香港婦女身兼多職，「擔起半邊天」或造成很大精神壓力；議員陳凱欣則指，若政府不重視婦女精神健康，可能會引致家庭慘劇。

她們呼籲政府增加托兒服務支援、精神健康治療，以及監管不良外傭及其平台，以提升婦女幸福感。



逾6成婦女受極大壓力 家庭為主要壓力源

關注組於本月21日至23日進行網上問卷調查，共收集336份回覆。問卷邀請受訪者自我評估壓力指數，當中有62%的受訪者認為自己的壓力指數為8至10分，即代表高壓力及極大壓力；有64%受訪婦女認為「家庭」是她們的主要壓力來源，但逾半婦女解決壓力的方法只是「自己諗辦法解決」。

陳凱欣指，婦女對社會極為重要，除了分擔照顧家庭的壓力外，更會外出工作，減輕家庭財政負擔，不過在新一份《施政報告》中，針對婦女的政策著墨較少。葛珮帆則警告，照顧者壓力大：「幾堅強都有崩潰嘅時候。」

議員倡增加課後托管及社區保姆服務

釋放婦女勞動力方面，她們倡議政府完善托兒服務，善用幼稚園校舍，聘請外展服務隊到幼稚園，為低齡學童提供課後托管照顧服務；增加社區保姆服務，同時下調整體價格，在基層診所增加婦女精神服務，例如「地區樹窿」及情緒支援站。

另外，她們強調政府要加強監管不良外傭及中介平台，建議政府制訂黑名單，邀請僱主為外傭評分，若一位外傭連續獲得3個劣評，隨即將其列入黑名單，使外傭質素受到保證，在職媽媽可安心外出工作。最後，她們亦建議政府增設「兒童消費劵」。