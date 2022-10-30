美議員籲杯葛金融活動　許正宇：香港理直氣壯　非幾句說話能影響

財經事務及庫務局局長許正宇今日（30日）接受商業電台訪問，指本周開啟的一系列的國際金融活動，有助香港向國際展示優勢，未來金融重點將在國家及香港，亦展示香港已「開門營業」。

對於有美國國會議員公開呼籲金融機構高層杯葛本港下周舉行的國際金融領袖投資峰會，他直言：「香港作為國際金融中心，舉辦活動是理直氣壯，不是外界說幾句便能影響（優勢）。」

被問到香港將如何加強金融市場發展，融入國家發展大局，許正宇表示，香港是國家內外循環的交匯點，未來會持續在股票、貨幣及債劵推動內地及國際聯通。



陳茂波訪中東期間染疫 許：科技好先進，不用擔心

許正宇表示，本周舉行的國際金融峰會、金融科技周、國際7人欖球賽：「不單有本地人士參加，更有國際人士參加，（傳達）第一個很重要的信息是，香港其實是『Open to business（開門營業）』，以及我們的優勢很明顯。」認為活動有助參加者思考未來將發展資源投放在哪裡。他透露，其中金融科技週將有300多間國際企業、超過1.2萬人參與。屆時，許正宇將與美國及本地企業高管對談，探討投資機會。

他續指，香港及國家必定是未來金融發展重點和機遇所在：「ETF（指數股票型基金）通咗；北向成交量由2,000萬，增加到4,000萬；南向成交量由2億，增加到7億，與國家嘅聯通計劃令到香港商機增大」直言國際高管參加金融活動後，可更加了解香港現況，同時認為香港的優勢不會輕易被動搖：「這些優勢並不是數句說話就能夠取得走，更重要是我們要團結一起，更用心努力去用好國家給予我們的政策、用好『一國兩制』之下的我們的金融和其他優勢，將香港做大做強。」

被問到確診新冠病毒的財政司司長陳茂波出席活動安排，許正宇直言：「現在的科技十分先進，這些（問題）我絕不擔心，不論以視像或其他形式，司長都一定可以參加。」

許正宇透露，正計劃在港交所增加上市機制，吸引特專科技公司來港上市；計劃允許投資者在港股通，利用人民幣在櫃枱交易，並豁免市場莊家印花稅。同時，他指未來會加強監管虛擬貨幣平台，期望減低利用虛擬貨幣洗黑錢的風險。