明報文章談規管大麻二酚　保安局：對連番刊載誤導內容深表關注

《明報》今日（3日）刊登一篇社會工作者註冊局前主席、香港社會工作者總工會前會長倫智偉的文章，內容為有關政府規管大麻二酚（CBD）的意見。保安局發言人說，稱該「文章誤導和歪曲事實」，對此深表遺憾。



大麻(資料圖片/警方提供)

保安局發言人表示，文章「嚴重歪曲政府立法規管CBD以保障市民健康的原意，將立法刻意解讀為與內地政策有關，挑撥內地與特區關係。」發言人說，政府已經向立法會、公眾和有關業界多次解說CBD的風險以及列為毒品的科學理據，社福界亦有聲音支持。「章無視事實，淡化毒品禍害，無理地將立法與內地扯上關係，挑撥兩地矛盾，混淆市民，影響社會對毒品的警覺，我們對此深表遺憾。」

文章提到2000年政府將氯胺酮（俗稱K仔）列為毒品，往後濫用的個案大增，是準備掌握毒品趨勢還是僅跟隨美國做法。保安局回應說：「K仔的害處非常明顯，文章懷疑香港早年立法禁止K仔主要因為跟隨外國做法，實為誤導，無視政府和社會剷除毒品禍害的決心，以及K仔是毒品的本質。有幸多年來社會上下共同努力，吸食K仔的人數已有所減少。」

對於社福界對禁毒政策的支持，發言人說：「社福界是政府禁毒工作的重要合作夥伴，我們感謝社福界多年來的貢獻和支持。政府相信社福界有明辨是非的專業能力，而非盲目支持政府的禁毒工作和政策。文章對社福界的質疑，既影響禁毒界別工作人員的士氣，亦有煽動界別質疑以至抵制政府禁毒工作之嫌。作者作為社福界一員，不理市民福祉，胡亂臆測，令人失望。」

保安局說：「對於《明報》近期連番刊載誤導性內容，包括就入境事務處處理審核販運人口個案的評論及《尊子漫畫》描述警員處理學校求助個案等，保安局深表關注。」

禁毒常務委員會主席李國棟。（資料圖片/李澤彤攝）

禁常會李國棟：文章充斥謬誤 深感失望

另外，禁毒常務委員會主席李國棟表示：「一篇由一位社會工作者撰寫的文章，充斥着謬誤，錯誤地將社福界與政府的禁毒工作處於對立，對此我深感失望。對於文章抹殺個別社福機構在禁毒方面的努力，我覺得十分可惜。我希望大家能基於事實，理智討論，共同對抗毒害。」

他續說：「禁常會支持政府立法管制CBD，使一般CBD消費產品不再在市面供應，以保障市民健康及打擊毒品問題。禁常會將一如以往全力支持禁毒工作，並繼續連繫社會各界，包括社福界，凝聚社會力量，攜手推行有關毒品問題的宣傳教育，以向公眾，特別是青少年，傳遞禁毒信息，共同建設無毒香港。」