勞顧會選出5勞方代表　工聯會林偉江膺票王　馮傳宗接捧失敗

勞工顧問委員會僱員代表換屆選舉今日（12日）舉行，13人競逐5個席位，投票率達97%。現屆委員港九勞工社團聯會副主席譚金蓮，以及港九酒樓茶室總工會主席羅大智成功連任。工聯會鄧家彪成功交捧予副理事長林偉江，林以最高票當選，獲得757票。



民主派缺席今次選舉，最資深的勞方代表、香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭不再尋求連任。公務員總工會馮傳宗未能從陳耀光手中接捧，僅得177票。小販管理主任權益會主席賴美珠成為唯一公務員代表，餘下一席由香港社會福利服務從業員協會會長勵娜奪得。



譚金蓮、羅大智以667及585票連任

勞顧會勞方代表換屆選舉中，869名已登記工會代表中，843人投票，投票率達97%。譚金蓮及羅大智，分別以667及585票成功連任。工聯會鄧家彪因躋身立法會，放棄競逐連任，工聯會派出汽車交通運輸業總工會會務顧問林偉江「接棒」，以757票的最高票數當選。林偉江希望當局盡快落實最低工資「一年一檢」，解決前線基層僱員低薪情況。

林偉江：勞工議題不應繞過勞顧會

對於勞工及福利局局長孫玉菡指，計劃明年容許全港安老殘疾院舍輸入外勞擔任護理員，林偉江重申反對立場，指香港現時失業率不高，應先嘗試促進就業、以及釋放青年和婦女勞動力。勞顧會作為勞資官三方協商平台，一直行之有效，勞工議題應先在勞顧會討論、審議和通過，政府不應繞過勞顧會。

譚金蓮則指，上任後會積極關注職業安全問題，期望立法會盡快通過修例提高職安健罰則，加大阻嚇性，避免工業意外發生。

各候選人得票。（廖雁雄攝）

馮傳宗僅得177票 公務員工會僅餘一代表

原本兩個勞方代表席位由公務員工會出任，分別是梁籌庭及陳耀光，前者不再競逐連任，所屬工會亦不派人出選；陳耀光所屬公務員總工會，派出馮傳宗接捧，但僅得177票，交捧失敗。任職食環署元朗區首席小販管理主任的賴美珠，以572票躋身勞顧會；勵娜以同樣票數當選。其餘候選人得票都不多於雙位數，包括成立網絡紅人工作者協會的藍營KOL高松傑（高Sir），以創會主席身份競逐，最終只獲得16票，在13名候選人中排尾三。

無泛民參選削認受性？林：只有捍衛勞權工會

林偉江被問到今屆無民主派參選，會否擔心削弱認受性，他指，不清楚哪些代表屬民主或建制派，在勞顧會只有為勞工權益打拼、捍衛勞動尊嚴、改善工作條件的工會組織。他說，今次的高投票率足以證明勞工界對勞工議題十分著急，促請政府盡快與勞顧會討論各議題。

此外，Mirror演唱會意外調查報告昨日（11日）出爐，舞蹈公司被指沒有為受傷舞蹈員買勞工保險及報工傷。譚金蓮認為，事件反映不同項目的工作者都應該獲得工傷保障，不論是否有購買保險，僱主都須負起工傷意外的責任，指外國很多地方都有相關法例，香港相對落後。她說，勞顧會代表去年曾聯署要求討論自由工作者保障問題，希望當局正視。

勞顧會是一個三方諮詢組織，負責就有關勞工事宜向勞工處處長提供意見。勞方代表任期兩年，今屆當選委員的任期由明年1月1日起，至2024年12月31日結束。