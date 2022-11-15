專訪︱馬時亨：任何政見市民離港都是損失　惟政治非最關鍵因素

談本港人才流失，許多人都會和移民現象掛鈎，認為現時香港基於政治、經濟、防疫政策等種種因素，對人才的吸引力大減，於是政府才需要出盡方法「搶人才」填補空缺。

前財經事務及庫務局局長、富衛集團主席馬時亨接受《香港01》專訪，以過來人的身份，分享移民並回流香港的經驗。他認為任何有能力貢獻香港的市民離港，無論基於什麼原因都是香港的損失，不會對任何政治立場有偏見。

不過他認為，政治環境確實可能一時之間影響人們去留的決定，但長遠來說，並不會是一個地方吸引力的最關鍵因素，而是發展機遇和教育、生活配套。



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移民後事業更上層樓：相信我是少數

「問移民和人才流失，你問對了人，小弟就曾經移民。」一提起移民現象，馬時亨娓娓道來。「我1978至1979年左右移民到加拿大，之後輾轉到過英國工作。當時是因為我太太已先移居加拿大，而我在香港工作，和老闆又不太合得來，所以跟妻子一起到加拿大。我常跟朋友說笑，就算在當地找不到工作都可以『食軟飯』。」馬時亨坦言四十年過去，一些外在環境因素已有所不同，但有部份經驗相信是共通的。

「移民有樂趣，也有痛苦。」馬時亨如是歸納。「樂的地方是，生活可以悠閒一點，香港工作節奏太緊張了，但西方社會很多人可以下午5時放工，回家享受家庭樂，修屋剪草，周末時可以開車到外面的小鎮走走。但痛苦的地方是，以亞洲人身份，在這些歐美國家工作一定會感受到，尤其在我年輕的時代，華人在外國工作會遇到許多歧視，會受到很多白眼、有些人見到你是黃種人就不理會你。現時可能好一點，但總是有的。」他指，自己算是相對幸運的一位，能在短短數年間透過努力和際遇，成為當地頂尖的財務分析員，但坦言「我這些個案，相信是少數」。

馬時亨憶述，1985年因為知道中國內地改革開放，香港即將回歸中國，看到亞洲新興市場潛力巨大，事業上可以更上層樓，於是「排除萬難」說服妻子，舉家回流香港。「我到今日都認為回流是最正確決定，我在香港土生土長，在海外工作有一定成績，看準機會，當然會回來。」

馬時亨於八十年代回流香港，於金融界繼續發展，2002年「轉跑道」當上財經事務及庫務局局長。（政府新聞處／資料圖片）

指「黃營？由佢走啦」想法不正確

眾所周知，政治環境的轉變是近兩年促使部份市民（尤其政治立場親民主派者）離港的主因。部份建制陣營人士或支持者，喜歡透過社交網等途徑，嘲笑這些人的離港決定，不斷分享歐美國家的負面新聞，又斷定大部份人在海外只能從事低技術工作。全國港澳研究會副會長劉兆佳更直言，部份人因接受不了新政治局面離開，是中央整治香港的大戰略中不得不承受的代價，但這些人離開對於中央和特區政府未必是壞事。

香港政府並沒有完整統計移民離開的人數，但有多項數據可協助了解。例如根據政府今年8月的淨遷移數字（即香港居民移入減去移出的人數），本港居民淨移出人數自2020年後急升，去年為8.92萬人，今年（截至年中）更進一步急升至11.32萬人。特首李家超在今年《施政報告》中承認，過去兩年本港流失約14萬名勞動人口。

「每個人離開，都是香港的損失」

馬時亨則認為「人各有志」，任何人希望轉換生活環境，完全是個人自由，他會尊重。「我不會說某種政治立場——直白一點吧，有些人說『黃營？離開就離開吧』，這種想法是不對的。每一個有技能貢獻社會的香港人離開，不論是甚麼因素，對香港都是一個損失。香港這兩年走得最多的是四個行業：資訊科技、金融、醫生、老師，他們每一個都是香港培育出來，有能力建設香港，我們怎會覺得這些人離開是合理的事呢？」

信總有一部份人回流

不過一得必有一失，馬時亨以自身經驗為例，重申像自己般在外國事業更上層樓的個案，終究是較少數。「其實移民後的際遇，很視乎『彩數』。只要大家知道自己要甚麼就行。」

馬時亨理解到，過去兩年的政治環境確實導致部份人萌生離港念頭。「你說《施政報告》沒有說『留人』政策，但其實是留不了的。大家住在香港那麼多年，一定很清楚社會上有甚麼客觀因素，而這些因素會令多少人想留、想走。」不過他指，真正令一個人決定是否在一個地方落地生根，長遠而言政治環境並非重點。

「如果有人因為崇尚西方的政治體制，去了外國後就不回來，我們沒有方法迫他們。但我以我自己作為例子，當時我知道中英談判已『傾掂數』，香港即將回歸中國，對我來說，政治並不是最大考慮。當然我不敢說代表所有移民的港人，但我相信許多人，到了外國住一陣子，拿到他們需要的東西，例如子女入大學了、拿到外國國籍當『保險』了，又體驗過西方式的自由了，覺得『I got everything』（已得到一切）了，如果覺得香港也不差，想法隨時會改變，所以我相信總有一部份人會回流。」

近年部份港人移民，英國是熱門目的地之一。（資料圖片）

談吸引人才兩配套：就學環境、消閒設施

他解釋，站在海外專才或是思考是否回流的人才角度，在考慮是否長遠居住在一個地方時，除事業發展前景外，有兩個周邊因素必不可少：一是子女的就學，「這個肯定排首位，我當年回來時都遇到困難，當時兩個女兒一個4歲，一個剛出生沒多久，到底有甚麼學校好銜接？幸好最後解決得到」。

其二是消閒生活配套。馬時亨指：「這不止是交通、住房等必須的基建，而是一個人要在香港長期生活，我們可以為他／她提供怎麼樣的工餘生活。我知道有些朋友會非常不同意——粉嶺高爾夫球場，3個18洞的球場，就這樣削去一部份，喜歡打高球的專才會怎麼想？不說高球，網球場、乒乓球場、壁球場也是這個道理。比如假設一位專才閒時喜歡打網球，但原來香港網球場嚴重不足，找個像樣的場地都爭崩頭，怎樣吸引他來港工作？這是很現實的考慮。」

談大灣區發展：於內地學習後成更高質人才

香港人才，尤其青年人才的發展路向，向來是社會爭拗點之一。近日立法會議員張欣宇在一場訪問中，談及青年在粵港澳大灣區發展時，提到「重點係搵到自己城市發展的機遇，唔係要將啲人送去邊度，唔係好講得通。」言論被全國政協副主席、前特首梁振英點名反駁，認為這不是將香港人「『送去』邊度」的問題，而是香港人要知道大灣區其他城市的發展機遇。

馬時亨則認為兩種說法並沒有衝突，因為人才到香港以外的地方發展，固然香港勞動力會短暫減少，但他們往後一樣可以回港，而且眼界更加廣闊：「我當年在美國、加拿大、英國工作，最後回香港，但那段時間在外國學習，對我回港後的工作十分有用。我有在紐約金融機構工作的經驗、認識當地的人，回港後對環球經濟的了解，比很多本地人都要好。」

女兒專程到清華進修：必須了解中國

因此他不認為本地青年到大灣區發展有甚麼阻滯，「青年去大灣區，不是叫他們一去不回吧？反而到大灣區看看內地城市是如何運作，一邊學習，貢獻國家之餘，累積經驗後還可以回香港，成為更優秀、對香港貢獻更大的人才。我敢說，要是我今日年輕幾十歲，我優先會選擇到上海發展，學習內地做事的方式、廣結人脈。」

馬時亨舉出自身家庭作為例子，「如果大家覺得外國的政治環境一定是好的，子女要在外國長大，不說中文也沒有問題，那是大家的自由。不過以我個人的經驗，當日回流香港後，最遺憾的地方就是兩個女兒的中文說得不夠好，要從頭再打根基。」他更透露，其中一名女兒為了多了解國情，數年前專程到清華大學進修，「她做的工作和內地有關。其實未來經濟發展的機遇都在內地，在內地工作過，對你的履歷一定有幫助。」