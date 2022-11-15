李家超：本港具稅制及人才優勢　有信心為航運業提供國際交流機會

由招商局牽頭舉辦的第二屆世界航商大會今日（15日）舉行，行政長官李家超為活動主禮及致辭時表示，航運是香港經濟的命脈，強調在國家大力支持，和具簡單稅制、優良法治制度，及專業人才等長期優勢下，香港能繼續成為內地和國際之間的商業和物流門戶，為航海運輸業提供的國際交流平台。



李家超指，本港航運業在疫情下面對前所未有的挑戰，包括經濟衰退、全球通脹壓力，及可持續發展的必要，但在「一國兩制」原則下，得到國家的大力支持，並與世界緊密相連，具足夠能力為航海運輸業提供的國際交流平台。

李家超指，中央在「十四五規劃」及「大灣區發展計劃」中，都明確表明會支援香港作為國際航運中心，港府也會致力吸引高質海運企業到港，發展香港成具活力的海運服務匯聚地，例如港府7月就為合資格航運商業代理商或船舶經紀人提供利得稅稅率減半的優惠制度。此外，當局會積極培育海事人才，推動智慧港口的發展，同時促進可持續發展，包括為本港的遠洋船隻提供液化天然氣加油等。

李家超說，本港是世界上十大最繁忙貨櫃港口之一，航運是香港經濟的命脈，至今承擔香港近九成的對外貿易額，貿易和物流佔香港國內生產總值的五分之一。他強調，本港具良好商業環境、簡單稅制、法治、世界一流的基礎設施及專業人才等長期優勢，有信心香港能繼續成為內地和國際之間的商業和物流門戶，加上香港與內地日益深化的聯繫，將為香港創造新的機遇。