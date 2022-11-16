引入外地醫生︱今年六月以來接逾80宗查詢　11人申請7宗獲批

為解決醫護人手不足問題，政府去年修訂《醫生註冊條例》，容許合資格的非本地培訓醫生循特別註冊途徑來港執業。民建聯立法會議員陳學鋒今日（15日）在立法會大會就此提出質詢，醫務衞生局局長盧寵茂透露，醫委會至今收獲11份申請，包括來自全職受僱於公營醫療機構的非本地培訓醫生、以及現職於公營醫療機構的有限度註冊醫生，其中7人申請獲批。



七外地醫生申請獲批 全數擁有專科資格

《2021年醫生註冊（修訂）條例》去年10月生效，合資格的非本地培訓醫生可循特別註冊途徑來港，到公營醫療機構服務指定年期，取得認可資格及通過評核後，即可正式註冊在港執業。盧寵茂指，自從今年6月8日公布第二批認可醫學資格名單後，共接獲逾80宗有關特別註冊的查詢，至今醫委會收到11宗申請，其中7人獲批，所有申請人均持有專科醫生資格，腸胃肝臟科、放射科、麻醉科、急症科、老人科、眼科及外科醫生各一名。

盧寵茂指，醫管局除了檢視申請人是否符合既定條件，也會審視他們資歷和臨床工作經驗。引入醫生有否設立績效指標？盧寵茂則指，醫委會及會適時處理申請，處理時間或因申請證明文件的審核、面試安排、回港執業安排等不同因素有異，難以一概而論，當局並無訂立績效指標。

而現時幾乎所有醫專轄下的專科學院，都接納非本地培訓醫生在港接受專科培訓，盧寵茂指會繼續與醫專、醫管局及衞生署保持緊密聯繫。