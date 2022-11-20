APEC︱李家超總結首次外訪：親訪當地雜貨店　體會香港低稅優勢

今日（20日）是特首李家超於泰國曼谷出席APEC峰會的最後一日行程，他下午離開泰國前見傳媒總結是次外訪。他形容是次外訪成效甚好，有向當地商界解釋香港的優勢，又指今日在當地享用早餐後，到了當地的雜貨店，從價格中親身體會到香港的低稅政策優勢。



▼11月19日 李家超在泰國行程▼



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原來同樣嘅產品喺香港都有，價錢亦都係差唔多，證明香港真係一個低稅甚至冇稅嘅地方。 特首李家超

向當地商界解釋本港防疫政策

今次是李家超上任特首後首次外訪。李家超指，是次出訪用了兩日時間出席APEC會議，之後兩日去推廣香港作為重返國際舞台、與世界接軌，展現給不同的朋友看，昨晚亦十分感謝有差不多30位本地的商界領袖、商會領袖代表，出席由其主持的晚宴，再次向泰國朋友介紹香港的新優勢，即4個新興產業，在座各位朋友聽到後都表示「好有興趣」。他亦在席間解釋指，香港雖然防疫上仍有一些規限，但大方向都是盡量減少。李家超提到，疫情下香港當然有挑戰。

他指，今早去了一間本地餐廳享用早餐，目的是體會當地生活，亦和香港駐曼谷經貿辦同事交流一下，了解他們工作，並向他們解釋一些政府施政上的想法，協助其日後工作。「體會完（地道早餐）之後，我就去咗附近一間雜貨店，睇到當地雜貨店係點樣，我亦都了解到原來同樣嘅產品喺香港都有，價錢亦都係差唔多，證明香港真係一個低稅甚至冇稅嘅地方！」

其後代表團到了中國大使館，與中國駐泰國大使開會，並感謝使館的幫助，往後他們再到兩間當地較成功的企業參觀，了解其成功元素，介紹香港在疫情後的新政策、施政報告內提出的措施，讓大家更明白香港的吸引力、競爭力和優勢，眾人亦解釋香港不止固有的優勢，還有很多新政策、國家政策提供的優惠和便利。李家超認為是次外訪成效很好，他回港後商界代表團會繼續推展工作，明日起會由商務及經濟發展局局長丘應樺帶隊。

貿發局主席林建岳表示，泰國當地商界對香港的未來充滿信心，亦對香港在大灣區、祖國以至國際上的角色十分有興趣，他明日將會出席午宴，與泰國商界交流。