天星加價｜陸頌雄倡旅客每程10蚊　姚柏良稱非對策：再加都難經營

天星小輪申請加價，中環、灣仔來往尖沙咀路線擬加價一倍，假日票價高達8.4元。立法會交通事務委員會今日（25日）討論有關項目，工聯會立法會議員陸頌雄建議，劃分遊客及本地客收費，形容「旅客收10蚊一程都覺得抵。」旅遊界議員姚柏良則反對，指香港須重建「旅客友善」形象，反建議將天星碼頭打造成旅遊項目，增加天星小輪收入。



陸頌雄倡旅客收貴啲：睇景吹風都抵 姚柏良倡添景點元素

陸頌雄擔心加價後，反而更少市民乘坐小輪，最終「因加得減」，建議分開遊客價格和本地客價格：「就算你收10蚊一程，遊客可能都覺得抵，作為打卡熱點，欣賞咁靚嘅維港景色，吹下海風，超值啦！」他又稱，目前長者乘車優惠，所有公共交通工具每程劃一2元，變相長者沒有誘因乘坐小輪或電車，認為政府可推出長者1元乘車優惠，鼓勵長者乘坐小輪或電車，保留具歷史價值的交通工具。

姚柏良則指，不少市民認為加價一倍過高，而且加價後天星碼頭都難以維持營運，建議運輸及房屋局、與文化體育及旅遊局合作，將天星碼頭設施打造成文旅項目，例如活化天星碼頭、增加餐飲場所等，增加商業營運空間，相信有助天星小輪維持健康的運作模式。他也不贊成劃分旅客收費，擔心令旅客感覺不良好。

天星小輪有限公司總經理周卓賢指，會研究劃分旅客價格的可行性，又稱加價是迫不得已，目前天星小輪每周仍在燃燒100萬元，就市民對加幅感到驚訝表示不好意思。天星小輪會繼續研究優化天星碼頭以及中環碼頭的空間。

田北辰接受加幅：仍平其他交通四成 陳學鋒憂飲鴆止渴

實政圓桌田北辰稱，市民普遍認為天星小輪具重要歷史價值，需要盡一切努力維持服務，即使加價後仍較其他過海交通工具便宜約四成，因此他接受單程加價。但他提到，有基層日常乘坐天星小輪過海，認為天星小輪不能增加月票價格。

民建聯陳學鋒指，明白天星小輪有需要加價，但對加價一倍有保留，認為是飲鴆止渴：「為解決一時經濟上困難去喝毒酒，好大機會搞死天星小輪本身經營。」他稱，天星小輪並非必需品，主要是休閒性質，市民一般是有時間才乘坐，擔心加價後乘客量下降。

加價申請會同時諮詢「交通諮詢委員會」，然後由政府向行政會議提交建議，新收費最後須通過立法會以「先訂立、後審議」的程序確立。