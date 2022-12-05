謝偉俊冀社會氣氛緩和港人重現笑容　批有官員對國情認識淺

立法會議員謝偉俊接受民主黨前主席劉慧卿網台訪問時指，現時很多香港人選擇「沉默、無奈，亦沒有很多值得興奮的地方」，希望社會可以緩和，但情況如何就受到國際形勢影響。



謝偉俊批評有官員想法有不洽當的地方，又指有人國情認識不足，導致處理事情的手法不理想。



謝偉俊接受劉慧卿訪問。（《議會內外》影片截圖）

「鐘擺係時候擺去另一邊」

他說，2019年修例風波後，北京就住香港形勢而訂立《國安法》和修改選舉制度，但「鐘擺係時候擺去另一邊」，現在應該要讓香港市民重現笑容，又指大部份市民都想安居樂業，不希望氣氛這麼緊張。

對於有人提出社會復和，認為修例風波中涉案而未被起訴的青年需要盡早處理，謝偉俊表示，法治當然涉及執行，但同時輕微案件亦可以從寬處理。

謝偉俊認為，情況許可下，一些涉及修例事件的人士可以從輕處理。（資料圖片）

認為修例事件案件應盡快處理

謝偉俊指，六七暴動時有不少人被判監禁3、4年，但其後不少有「靜靜地」提早放監，社會氣氛轉好後亦能提早假釋。他認為當年的情況可以參考，當政治情況緩和後能否從輕處理反修例涉案人士。

對於包括初選案在內涉及修例風波的案件，至今仍未有最終判決，但不少人已經被拘禁兩年，謝偉俊同意「遲來的公義不是公義」，舉例指英國幾年前的騷亂事件，法庭24小時開庭，以求盡快處理，「希望律政司可以加快（下決定），告就告，唔告就唔告」。

「戰時狀態無人權」 坦言少了自由

至於香港整體環境，謝偉俊說首先要國家層面互相體諒，不要再戰時狀態，「因為戰時狀態自然無人權」。他說整個香港都少了自由，是備戰、緊張情況下自然的事，言論自由「或者要小心啲」。

劉慧卿指有人在Facebook留言稱「香港不再是我們認識的香港」，謝偉俊表示同意，但認為香港人曾經濫用自由，例如他們兩人在議會時還好，但之後「比較激進個啲，宣誓又搞到亂晒大龍」，令到制度崩塌，自然要重手處理。

對於能否「行返中間多啲」，謝偉俊表示有信心，但就認為時候未到，或者要等國際形勢、中美關係緩和。

謝偉俊認為立法會「監察政府方面弱咗」。（資料圖片/鄭子峰攝）

稱有議員在前廳交流會遞信要求合照 後有人投訴

議會方面，謝偉俊認為較之前有效率，但「監察政府方面弱咗，甚至官員好似覺得奉旨咗」，並不洽當。他說聽過一個例子，有議員在前廳交流會準備了一封信要交給官員，希望拍一張相，事後投訴到最高單位：「呢位議員點解喺前廳做啲咁嘅嘢呀？」他認為，現在官員連這種方式都覺得不洽當，「過唔過份得滯呀？」他說，官員有這種想法已經不對，指作為民主社會，這種遞信只是最平常的表達方法。

對於政府「搶人才」計劃，謝偉俊說平日閒談用「搶」字沒有所謂，但《施政報告》的標題也用「搶」字，他曾表達用字不洽當。不過他笑稱發表後「有啲建制有反應，但唔使照肺嘅。」

「做突才洽當」不妥 要「圓和啲」符社會情況

談到疫情防控措施，謝偉俊批評官員對國情認識很淺，以為收到指示後「做突咗先為之洽當」，但內地地方官員都知道，如果跟足指示不會符合當地的情況，有時是不洽當。因此當收到指示之後，香港要想有何對策，如何在符合大政策的同時，如何用香港人能接受想法、語言、包裝，令到事件「圓和啲」。謝偉俊說這是「一國兩制」下特區政府主要官員應該做的事，「但有時往往就係摸唔準呢樣嘢。」