吳天海：移民意味本地晉升機會多　籲勿以「獅子山精神」定義青年

九龍倉自2011年起推出先「學校起動」計劃,為來自第三組別(Band 3)、學習條件稍遜的中學生提供機會及資源,提早了解職場生活。九龍倉主席兼常務董事吳天海今早(11日)出席電台節目,表示計劃得到82間學校,及70間企業、組織支持,對此感到安慰。



提到香港近年掀起移民潮,吳天海直言,多人離港意味本地年青人向上流動的機會增加,呼籲大眾勿以「獅子山精神」衡量現今的青年,亦勉勵年青人要裝備好自己,把握機會。



吳天海表示,坊間不同機構普遍向成績優異或表現突出的學生給予獎勵,但忽略很多條件稍遜的學生,「香港的教育制度由考上大學為主導,不是考大學的材料,很早就被定義為失敗,事實上他們仍有很多潛能」。吳天海樂見參與計劃的學校,由起初的11間,增至現在的82間,計劃又得到逾70間企業和組織一起參與,坦言「感到安慰」。

九龍倉另外推出建築設計實習計劃,針對建築系的尖子學生,為得到海外的建築師樓聘請的學員提助學費和路費資助。吳天海認為,到海外學習可讓學生開眼界,不擔心學員完成實習後不回港,相信香港有吸引力,「各人有自己選擇,海外發展,還是回港發展,各有前因莫羨人」。

香港近年常談「搶人才」、「留人才」,吳天海被問到有何建議時,他憶述自己70年代畢業時,適逢香港掀起「本土」風,有不少英國人離港,他認為當時的「移民潮」為年青人造就向上流動的機會,有較多晉升空缺,相信與現今情況相同。他又指,不能以昔日的「獅子山下」精神衡量現今的青年:「70、80年代係適合嘅,但世界變咗好多啦…年青人甚至比我哋有優勢,例如同科技嘅接觸,係未來趨勢,年青人叻嘅野。」

他以「三O」(Open your eyes、Open your mind、Open your heart)勉勵年青人要擴闊自己的眼界、卸下有色眼鏡,以及打開心胸,坦然接受他人的進步,藉此激勵自己。