吳天海：移民意味本地晉升機會多　籲勿以「獅子山精神」定義青年

九龍倉自2011年起推出先「學校起動」計劃，為來自第三組別（Band 3）、學習條件稍遜的中學生提供機會及資源，提早了解職場生活。九龍倉主席兼常務董事吳天海今早（11日）出席電台節目，表示計劃得到82間學校，及70間企業、組織支持，對此感到安慰。



提到香港近年掀起移民潮，吳天海直言，多人離港意味本地年青人向上流動的機會增加，呼籲大眾勿以「獅子山精神」衡量現今的青年，亦勉勵年青人要裝備好自己，把握機會。



吳天海表示，坊間不同機構普遍向成績優異或表現突出的學生給予獎勵，但忽略很多條件稍遜的學生，「香港的教育制度由考上大學為主導，不是考大學的材料，很早就被定義為失敗，事實上他們仍有很多潛能」。吳天海樂見參與計劃的學校，由起初的11間，增至現在的82間，計劃又得到逾70間企業和組織一起參與，坦言「感到安慰」。

九龍倉另外推出建築設計實習計劃，針對建築系的尖子學生，為得到海外的建築師樓聘請的學員提助學費和路費資助。吳天海認為，到海外學習可讓學生開眼界，不擔心學員完成實習後不回港，相信香港有吸引力，「各人有自己選擇，海外發展，還是回港發展，各有前因莫羨人」。

香港近年常談「搶人才」、「留人才」，吳天海被問到有何建議時，他憶述自己70年代畢業時，適逢香港掀起「本土」風，有不少英國人離港，他認為當時的「移民潮」為年青人造就向上流動的機會，有較多晉升空缺，相信與現今情況相同。他又指，不能以昔日的「獅子山下」精神衡量現今的青年：「70、80年代係適合嘅，但世界變咗好多啦…年青人甚至比我哋有優勢，例如同科技嘅接觸，係未來趨勢，年青人叻嘅野。」

他以「三O」（Open your eyes、Open your mind、Open your heart）勉勵年青人要擴闊自己的眼界、卸下有色眼鏡，以及打開心胸，坦然接受他人的進步，藉此激勵自己。