防癌會調查：一成一受訪癌症患者的照顧者曾想過或試圖自殺

本港近年發生多宗照顧者疑因不堪壓力，導致的倫常慘劇。香港防癌會在9至10月訪問256名癌症患者的照顧者，五成九受訪者表示感到抑鬱、近四成覺得失去了人生、一成一稱曾想過甚至試過自殺。



香港防癌會─賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃，幫助了很多癌症病人和他們的照顧者。

調查又發現，第五波疫情高峰期間，受訪者的焦慮指數由5.8升至7.8；疫情緩和後，焦慮指數仍較疫情前高，達到6.8。

七成受訪者指擔心防疫措施做得不足，令所照顧的癌症患者受感染。今次調查的受訪者多數是女性，六成受訪者年齡介乎40至59歲，逾半是在職人士。

防癌會提醒：勿苛責自己

防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢建議照顧者要尋找支援，不要「死頂」，保持適量運動維持身心健康，以及盡力便好，不要苛責自己。他希望，患者使用的社區服務及日間護理中心服務不會因疫情暫停，令照顧者有喘息空間，並希望政府增撥資源支援照顧者。

本港近年發生多宗照顧者疑因壓力爆煲，導致的倫常慘案。最新一宗懷疑個案發生在今日（11日），慈雲山慈樂邨一名有長期病的47歲女子，疑被鐵錘仔扑頭及身體多處受傷，被送往廣華醫院後證實死亡。警員即時拘捕屋內一對年老夫婦，懷疑兩人殺害女兒。