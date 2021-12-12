港人癌症篩查疫情期間大跌七成　香港防癌會呼籲市民定期接受篩查

今（12日）為香港癌症日，香港防癌會藉此發表有關癌症篩查的調查，結果發現新冠疫情嚴重影響港人接受癌症篩查的習慣。2020年港人接受癌症篩查率下跌3-7成，即使2021年起疫情受控，跌幅仍達26-44%。
研究顯示，延遲癌症篩查增加可避免的癌症死亡個案。香港防癌會建議，市民在疫情新常態下，應定期接受癌症篩查。
為了解疫情前及疫下港人的癌症篩查習慣，香港防癌會於2021年10月31日至11月15日進行「疫情前及疫下港人癌症篩查習慣調查」，結果顯示疫情(2020年)，癌症篩查率較疫情前下跌31-70%，一般身體檢查率下跌23-25%；疫情放緩後(2021年截至11月中)，癌症篩查率仍較疫情前出現26-44%跌幅，長者跌幅更嚴重，有37-50%。
香港防癌會指防疫同時不應忽略防癌，年齡增長為癌症的主要風險因素，長者更應定期接受癌症篩查。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢提醒大眾，受疫情影響，港人接受癌症篩查率大幅下跌，即使疫情受控，癌症節查率未見顯著回升，情況令人憂慮。長此下去，或會對治療成效及醫療體系均帶來負面影響，對風險較高的長者影響尤其嚴重。
食物及衞生局局長陳肇始指政府在2019年8月已開始防癌的新方針，希望分別在7大範疇出發，包括監察、預防、篩查、存活及抒緩治療和癌症研究，以減低病發率和死亡率，建立完善監察系統，私立和公立醫院攜手合作，及為癌症康復者提供全面支援，預期2025年達到階段性成果。
梁卓偉宣布辭職後首現身 港大獲馬會13億設全港首間癌症研究中心天水圍醫院急症室引入AI輔助睇肺片 10日助診4宗新癌症個案兩癌症檢測公司今合併 冀港成腫瘤診斷基地 展醫療科技潛力專訪｜兩大癌症基因檢測龍頭合併 莫樹錦：檢測量倍增冀可降費用理大將標靶治療癌症概念引入治療骨關節炎疼痛 可持續鎮痛3、4天