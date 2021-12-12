港人癌症篩查疫情期間大跌七成　香港防癌會呼籲市民定期接受篩查

今（12日）為香港癌症日，香港防癌會藉此發表有關癌症篩查的調查，結果發現新冠疫情嚴重影響港人接受癌症篩查的習慣。2020年港人接受癌症篩查率下跌3-7成，即使2021年起疫情受控，跌幅仍達26-44%。

研究顯示，延遲癌症篩查增加可避免的癌症死亡個案。香港防癌會建議，市民在疫情新常態下，應定期接受癌症篩查。



香港防癌會12月12日發表有關癌症篩查的調查，結果發現新冠疫情嚴重影響港人接受癌症篩查的習慣。（雲嘉晉攝）

為了解疫情前及疫下港人的癌症篩查習慣，香港防癌會於2021年10月31日至11月15日進行「疫情前及疫下港人癌症篩查習慣調查」，結果顯示疫情(2020年)，癌症篩查率較疫情前下跌31-70%，一般身體檢查率下跌23-25%；疫情放緩後(2021年截至11月中)，癌症篩查率仍較疫情前出現26-44%跌幅，長者跌幅更嚴重，有37-50%。

香港防癌會指防疫同時不應忽略防癌，年齡增長為癌症的主要風險因素，長者更應定期接受癌症篩查。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢提醒大眾，受疫情影響，港人接受癌症篩查率大幅下跌，即使疫情受控，癌症節查率未見顯著回升，情況令人憂慮。長此下去，或會對治療成效及醫療體系均帶來負面影響，對風險較高的長者影響尤其嚴重。

食物及衞生局局長陳肇始指政府在2019年8月已開始防癌的新方針，希望分別在7大範疇出發，包括監察、預防、篩查、存活及抒緩治療和癌症研究，以減低病發率和死亡率，建立完善監察系統，私立和公立醫院攜手合作，及為癌症康復者提供全面支援，預期2025年達到階段性成果。