黃國、陳凱欣倡具內地醫師資歷港人　有限度註冊服務地區康健中心

本港醫療人手嚴重短缺，工聯會立法會議員黃國與選委界立法會議員陳凱欣聯合建議，容許具內地醫師資歷的港人，在港有限度註冊，在18區地區康健中心服務，紓解人手荒。



黃國表示，擁有國家資歷的港人醫師中，不少是具豐富臨床經驗的主治和專科醫生，不能白白浪費珍貴人才。他稱，本港50、60年代容許內地培訓醫生有限度註冊為「社團醫生」，在慈善機構開設的診所內行醫，認為政府可參考相關模式為港人醫師有限度註冊。

陳凱欣：善用具國家資歷港人醫師

陳凱欣指，過去社會討論引入非本地培訓醫生雖有一定作用，但「遠水難救近火」，政府應好好善用擁有國家資歷的港人醫師。她提到，有在內地執業達10年的婦產科醫師，其資歷絕對能勝任地區康健中心的工作，但來港後由註冊制度關卡重重，無法從事醫療行業，非常可惜。她建議政府增設「副醫生」等職位，容許相關人士投入醫療市場，或容許他們在醫生監督下進行某類醫療工作。

中華醫學會香港醫護人員協會：考內地醫學院難度高

中華醫學會香港醫護人員協會理事長杜宏說，要考入內地醫學院的難度也很高，「唔係求求其其就入到」，又稱本港執業試以理論為主，須考核全科內容，要求具有多年臨床經驗的專科醫生重新考試並不合理。他發言一度哽咽，稱本港約有600名具內地醫師資歷的港人，但大部分無法在港擔任醫師，只能從事護理員或保安等基層工作，令他感到非常難過。

被問到語言不通的問題，陳凱欣相信語言不影響具國家資歷醫師的質素，醫管局可在系統內增設中英對照的藥名，以及為他們安排毋須使用英語的職位。