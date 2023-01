楊紫瓊憑着荷里活電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪得金球奬(Golden Globe Awards)音樂 / 喜劇組最佳女主角,文化體育及旅遊局局長楊潤雄發文恭賀。



楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》一片,有十分破格的演出。(imdb官網)

楊潤雄表示:「楊紫瓊先在香港影壇取得成就,繼而進軍國際影壇,憑着出色演技及堅毅努力,今次取得電影界極高殊榮,實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩,我們感到非常鼓舞。」

楊紫瓊是馬來西亞華裔女演員,1962年出生於霹靂州怡保市,1983年獲選為馬來西亞小姐,其後主演多齣香港、荷里活電影,包括《皇家師姐》、《警察故事III》、《新鐵金剛之明日帝國》和《臥虎藏龍》等,獲獎無數,2013年獲馬來西亞最高元首賜封丹斯里勛銜。