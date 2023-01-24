車公求籤︱連續兩年不受邀　沙田區會主席不在意　自行替選區求籤

鄉議局主席劉業強、及沙田鄉事委員會副主席李志麒，昨日（23日）大年初二按照傳統，到車公廟為香港及沙田求得中籤及上籤。一向都在受邀之列的沙田區議會主席，自從麥潤培擔任後連續第二年不獲邀請。麥潤培則說無所謂，並在踏入初三「赤口」的凌晨時份，相約沙田區議員許立燊到車公廟求籤：「既然官方唔承認我沙田區議會主席呢個身份，咁我就幫（所屬的）利安選區求。」兩人最後雙雙為所屬選區求得「上籤」。



麥潤培不在意官方冷待 為選區求得上籤「萬事皆吉」

麥潤培及許立燊半夜近四時在社交網站直播，向網民拜年，他說每年「新正頭」都會「探下車公老友」，又說「呢兩年都唔知點解。民政處冇再邀請沙田區議會主席去求籤（活動），不過唔緊要，我哋無乜所謂嘅。最緊要係沙田區同所有街坊都一樣咁好啦，呢樣嘢先係最正確。」

麥說，既然沙田區已由沙田鄉事委員會求得上籤，他與許立燊就「自私地」為沙田利安及錦濤選區求籤，最終分別求得第73號上籤及第60號上籤。利安第73籤解曰「萬事皆吉」；而錦濤第60籤解曰「家宅興旺，自身得運，求財遂意，婚姻許可」。他稱沙田本身都是上籤，希望全沙田、馬鞍山街坊都可以開開心心「乜都掂」：「萬事皆吉，就最好最好……香港（支籤）就……唔講啦，新年唔講呢啲唔好嘅嘢，講好嘅嘢！」

許立燊則希望，新一年疫症「陰盛陽哀，大家都陰性，唔好陽性」，平平安安，外遊可以四通八達。

沼上開花連李枝，果結並頭也出奇；莫將瑞物來輕視，可獻君王換錦衣。 車公第73號上籤

賢路晴明此日開，三千才子赴京台；人逢亨通知如意，金榜標名萬古傳。 車公第60號上籤

反修例後兩年 民主黨籍區會主席仍有受邀

由鄉事局主辦的車公誕求籤活動，沙田區議會主席按慣例都會受邀，參與拜車公為港祈福，與主禮的鄉議局主席只隔著沙田民政專員一個身位。「反修例運動」爆發後，2020及2021年時任沙田區議會主席、民主黨程張迎仍有獲邀出席求籤活動，並站在沙田民政專員身旁。