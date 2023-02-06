質疑政府無統計老鼠總數　何君堯：蔣麗芸話有8千萬隻

立法會房屋事務委員會今日（6日）討論公屋清潔行動。選委界議員何君堯質問政府有否統計全港老鼠總數，又稱民建聯前立法會議員蔣麗芸曾估計全港有8000萬隻老鼠，質疑為何當局沒有官方統計。房屋署副署長楊耀輝回應稱，署方未必有能力推算全港老鼠數目。



另一名選委界立法會議員洪雯憂慮全港逾1,600個屋邨互助委員會今年初解散後，無人向房屋署跟進衞生和鼠患事宜，關注關愛隊能否接手相關工作，惟關愛隊初期僅在南區及荃灣區試行，擔心其他地區出現空窗期。



何君堯在會上問及政府會否為每年捉到多少隻老鼠設下目標。楊耀輝指，捕捉老鼠數量增加有多種原因，可以是因為鼠患問題嚴重或科技進步，最重要是觀察趨勢，當數字出現高峰後逐日回落，便代表捕鼠方法正確，署方目標是將各屋邨的鼠患指數維持在最輕微的第一級別。

工聯會議員郭偉强指，老鼠繁殖速度驚人，一年可生6至10胎，每胎8至10隻，又稱有老鼠已上民居生活，活動範圍不局限於商場和街市等，問及政府如何杜絕老鼠「上樓」情況發生。楊耀輝說，會不停監察和預防鼠患情況，盡量收集情報，亦已經在各屋邨設置QR code和問卷，供市民反映情況。

選委界議員洪雯則憂慮，以往由屋邨互助委員會負責屋邨衞生及鼠患問題，擔心各區互委會今年初解散後，無人向署方跟進問題。她說，關愛隊以小區為單位，不似互委會以大廈為單位，關注關愛隊能否處理地區衞生問題。

楊耀輝指，全港互委會解散後，政府給予地區的資助沒有減少，居民仍有資源舉辦不同活動，包括與非政府機構合辦工作坊或進行綠化推廣工作等，亦可使用撥款更換無蓋的垃圾桶，以免老鼠跳入。