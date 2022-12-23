滅鼠｜康文署及房屋署設審查小組　指定高級人員任滅鼠專員

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（23日）召開第十四次會議，討論即將在下周三 （28日）推出的「各界攜手，全港滅鼠行動」。會後公布康樂及文化事務署及房屋署成立內部審查小組，監察部門的防鼠工作，並指定一名高級人員，負責協調部門的防治鼠患工作，與食環署保持高層次的聯絡等。



▼屯門蝴蝶邨群鼠亂竄▼



食環署更廣泛使用T型鼠餌盒

政府發言人表示，下周三展開的「各界滅鼠行動」，鼓勵社會各界成為積極持份者，並集結各相關政府部門的力量，共同推動滅鼠工作，提升社會大眾對防治鼠患的意識。

發言人指，在今日的會議上，委員會討論在「各界滅鼠行動」下各部門所採取的強化防鼠滅鼠措施。其中食物環境衞生署會繼續從多方面着手，監察、預防和控制鼠患，包括持續在鼠患黑點及轄下處所進行滅鼠工作；更廣泛使用如T型鼠餌盒等新技術和工具；透過講座及視頻向相關部門及持份者推廣已發放的防治鼠患指引、管理守則和檢查表；以及聯同本地大學探討制訂「綜合鼠患指數」等。

發言人表示，至於康樂及文化事務署及房屋署等其他相關部門，亦將採取多項優化措拖，包括成立內部審查小組，監察部門的防鼠工作；設立監察機制，評估防鼠工作的結果和成效；指定一名高級人員，負責協調部門的防治鼠患工作，並與食環署保持高層次的聯絡等。

▼屯門蝴蝶邨滅鼠措施▼



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環境及生態局下周四設「各界滅鼠行動」專題網頁

此外，各部門亦同意按照食環署編制的指引及管理守則，以及應用食環署的檢查表，為公共屋邨、街市、公園、休憩用地及工地等轄下處所制訂並推行具針對性的防鼠滅鼠策略措拖，以提升滅鼠成效。

為配合「各界滅鼠行動」，環境及生態局下周四（29日）設立「各界滅鼠行動」專題網頁，透過陸續的更新，讓市民大眾了解最新情況，包括相關政府部門及持份者作出的努力及掌握防治鼠患的有用資訊。

本港街道衞生屢遭詬病，鼠患問題更影響不少市民。（資料圖片／余俊亮攝）

除了討論「各界滅鼠行動」外，食環署代表亦向委員會匯報今年的蚊患情況持續受控，白紋伊蚊誘蚊器指數整體趨勢與去年相若，全年本港亦沒有錄得本地登革熱個案。食環署代表提醒各部門須在來年雨季來臨前，積極加強負責管理範圍內的防蚊滅蚊行動，包括恆常視察、及早清除潛在蚊子滋生地、清除積水、於適當位置施放殺幼蟲劑，以及更廣泛利用捕蚊器和機械噴灑器等。

委員會由環境及生態局副局長黃淑嫻主持。今日的會議共有三個決策局和21個政府部門及機構的代表參與。