納米樓｜200平方呎以下　何永賢：綠置居細單位受歡迎程度較低

立法會議員謝偉俊表示，指新一期居屋的「納米單位」滯銷，向政府查詢近期居屋及綠置居細單位的銷售情況。



房屋局局長何永賢回覆指，總結近期的銷售經驗，局方認為面積較細的綠置居單位受歡迎的程度較低。



青衣路青富苑。（資料圖片/林朗天攝）

青富苑及蝶翠苑 有200平方呎細戶未售出

何永賢表示，房委員居屋大部份單位實用面積介紹270至450平方呎，部份地盤因環境因素亦可能建造較細的單位。正在發售的2022年居屋及今年首季發售的2022年綠置居項目，合共約1.36萬個單位，約800伙實用面積少於200平方呎，佔總數少於6%。由於兩項計劃仍在進行，現時數終銷售情況為時尚早。

她總結過去5年居屋和綠置居細單位情況，指細過200平方呎的居屋單位均已售罄，而綠置居約有1,400伙細過200平方呎的單位，當中青富苑及蝶翠苑有部份單位未售出，其餘已全數售出。房委會已經安排有關單位在「特快公屋編配計劃2022」給持有有效公屋申請超過一年的公屋申請者申請購買，選樓程序正在進行。

綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑在2019年推出。（資料圖片/李澤彤攝）

何永賢說，總結近期銷售經驗，認為面積較細的綠置居單位受歡迎的程度較低。此外，《施政報告》亦提出2026至27年度起落成的資助出售房屋，實用面積不少於26平方米。

至於謝俊偉提出會否考慮容許合資格人士購買相連或上下層納米居屋或綠置居，以促銷相關單位，何永賢表示沒有此需要。