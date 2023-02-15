香園圍停車場只接受預約　並大增逾時收費　議員促盡快加停車位

香園圍邊境管制站公眾停車場在剛過去的周六日爆滿，政府產業署今日（15日）公布新措施，由2月17日（本周五）起只接受網上預約泊車，超時首兩小時收費60元，其後每小時更加至75元，貴過泊在中環商廈。



立法會民建聯議員劉國勳及新民黨議員李梓敬均對新措施表示歡迎，同時亦認為要增加附近的泊車位。



香園圍口岸。（資料圖片/蘇煒然攝）

劉國勳建議在網站顯示剩餘泊車位

劉國勳指，日前提出香園圍口岸應至少要有2,000個泊車位，建議政府在附近荒廢空地興建臨時停車場。而在運作方面，他認為應在網站上顯示剩餘泊車位數目，並提出周末只供預約和提高逾時泊車費。劉國勳歡迎政府的新措施，認為大增逾時泊車費可減少該情況，並再次提出政府要積極增加附近泊車位。

他估計，政府如跟附近土地持有人協商，相信最快兩個月內能通經簡易城規程序，增設臨時停車場，促請政府加快處理相關申請，並盡快探討增加更多永久車位。他又表示，網上顯示該停車場及附近停車場的剩餘車位，可讓駕駛者安排出行時更有預算。

李梓敬倡加建巴士線直達市區

李梓敬亦歡迎政府接納建議，取消早前混合了預約及即時到場的停車安排，亦認同大幅增加超時泊車費用，相信有效令駕駛者準時駕離停車場。

李梓敬強調現時香園圍口岸的停車位太少，敦促政府在附近物色土地，增加臨時停車位。

此外，李梓敬認為香園圍公共交通服務嚴重不足，要求運輸署盡快增設直達市區的巴士線，以免旅客要進入大圍和大埔轉車而不勝負荷。