香港出生率「奇低」　江玉歡：看結婚和離婚數字不難理解

政府日前公布截至2022年底的人口數據，香港人口按年減少6.83萬人，至733.3萬人。人口減少的原因除了淨移出的6萬人之外，還涉及出生和死亡人數，去年只有3.25萬人出生，而死亡人數則有6.21萬人。



立法會議員江玉歡表示，翻查香港近年的結婚和離婚數目，不難明白出生率奇低的原因。



江玉歡認為，香港出生率奇低，需要了解當中的問題。（資料圖片/張浩維攝）

2021、2022年出生人口急跌

政府統計處昨日發布《香港統計月刊》，特一章節列出1991至2021年香港生育趨勢。數據顯示，1991至1996年每年出生嬰兒數目達6萬至7萬多人，1997年至2000年有5萬多人，2001至2004年有4萬多人，之後有「雙非」的情況令出生日口大增，「雙非」政策轉變後的2013至2019年每年約5萬至6萬多人。然而到了2020年，出生人口急跌至43,031人，2021年進一步跌至36,953人，2022年更跌至32,500人。

《香港統計月刊》列出1991至2021年香港嬰兒出生數目，可看到2020年起出生人數急跌。

《香港統計月刊》數據，右方數字可看到撇除女方為內地人、男方為香港人的組合之後，每千名香港女性相對的出生人數，在2020年及2021年急跌。

江玉歡認為，出生率奇低與婚姻情況有關，列出數字指結婚數字由2006、2011和2015年統計的5萬多宗，下跌至2022年的3萬宗。同時離婚數字卻在上升，2006年有17,424宗，2011年有19,597宗，2015年有20,075宗。

她提出香港的離婚率在世界上名列前茅，「這是否與我們的政府政策、家庭觀念、女性在社會的角色轉變等有關呢？」

《香港統計月刊》有提到，過去20年女性延遲生育，因女性接受更高教育及有更高勞動參與機會，因此她們傾向遲婚。199年25至29歲女性已婚者佔56%，2021年已趺至19%，初婚中位數由1991年的26.2歲上升至2021年的30.6歲。以千名人口計算的粗離婚率由1991年的1.11大升至2021年的2.25。同時，40至44歲仍然獨身的女性，由1991年的6%上升至2021年的20%。

政府統計處2022年1月公布的離婚數子和粗離婚率，可看到2001年後離婚數目一直在1萬至2萬多宗。

江玉歡說，過去10年香港沒有對人口趨勢和當中情況作詳細研究和分析，亦缺乏在民間做系統性及全面的調研，了解當中問題和其成因，結果家庭問題叢生。

她認為，香港可以學習內地或新加坡的統計數據表達方法，指新加坡統計處懂得運用科技和數據，亦大方地與外界分享，能創造商業機會。