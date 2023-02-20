政制局副局長：大眾重視「兩制」勝「一國」：有啲嘢走歪咗

政制及內地事務局副局長胡健民今日（20日）出席政制事務委員會，提到局方近來針對《憲法》及《基本法》的宣傳工作，當中包括與香港電台的節目製作合作等。



胡健民認為由於香港主權移交十分順利，導致大眾過往較為重視「兩制」，而非「一國」，形容「有啲嘢走歪咗」，強調「一國兩制」、《憲法》等宣傳教育工作要「細水長流」。



政制及內地事務局副局長胡健民。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港台製作《基本法》節目20集

胡健民表示，港府十分重視《憲法》、《基本法》的宣傳工作，局方正與香港電台合作，製作不同類型的電視和電台節目以淺白易明的方式介紹相關內容。

香港電台總監韋佩文表示，第二個聯合製作的節目《「相」說基本法》共有20集，該劇集將製作成粵語、普通話和英語播放，除了在港台電視31、32兩個平台播出，亦會在港台YouTube頻道，以及微博、Twitter等不同社交媒體平台，以短視頻向不同階層的朋友推廣。

另外，會上多位議員關注當局如何得悉《憲法》、《基本法》的推廣達到預期成效？胡健民表示，港人以往對「一國兩制」的理解及重點不一，教育及宣傳需要「細水長流」地做，「香港回歸踏入第26年，初頭回歸嘅時間……可能因為順利過渡，所以當期時理解個基本法都係從一個權力，多過一啲義務，睇『兩制』，多過『一國』……普遍喺個社會上都係咁嘅氛圍。去到今天，我哋都覺得有啲嘢要改，點解要定出三個主題出嚟，先有『一國』，才有『兩制』，先有《憲法》，才有《基本法》，一路推落去……我哋安然過渡咗，但有啲嘢走歪咗，要去糾正返嘅時候，我哋當然好希望可以加快啲，個質量做好啲，但有啲工作要細水長流咁做。」