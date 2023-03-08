李家超伉儷慶祝國際婦女節　自爆生活、工作要聽三個女人意見

為慶祝3月8日國際婦女節，民政及青年事務局聯同婦女事務委員會舉辦國際婦女節酒會。行政長官李家超伉儷受邀出席。李家超致辭時，首先回顧了香港過去推動性別平等工作的成果，其後他分享了現屆政府人員的女性比例：「政府26位主要官員中，有6位為女士，佔四分一，比例是歷屆政府最高。」



他最後打趣地說：「從我親身經歷嚟講，喺屋企要聽從我太太嘅意思；喺辦公室，要配合我嘅女⋯⋯特首辦主任葉文娟女士嘅安排；喺行政會議，要聽取召集人葉劉淑儀女士嘅意見。」無論在家庭或社會不同崗位，女性都撐起半邊天。



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15至24歲女性接受專上教育 高過同齡男性

李家超感謝全港婦女的貢獻，祝賀婦女節快樂。他指男女平等是國家基本國策，國家於1995年通過《北京宣言》，為女性平權制定路線圖，「二十大」亦清晰說明支持女性事業發展。

李家超指，女士佔香港人口54%，政府十分重視香港婦女支援，在女性教育、就業方面都有卓越成就。他舉例指，香港女性受專上教育程度比例，由1996年的14%，增加至2021年的平均33%，即超過1倍；15至24歲女性，更有54%是曾接受專上教育，數字較同齡男性高。

他以政府管治團隊為例，政府26位主要官員中，民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪、公務員事務局局長楊何蓓恩、教育局局長蔡若蓮、行政長官辦公室主任葉文娟，6位均是女性，佔四分之一比例，是歷屆政府最高；行政會議召集人葉劉淑儀更是香港回歸以來，首位出任行政會議召集人這最重要公職的女士，另有六成女性出任公務員最高職位常任秘書長。李家超直言，香港女性參與社會發展的貢獻舉足輕重。

李家超表示，今年會成立「婦女自強基金」，2023至2024年度起每年撥款2,000萬元，以支持婦女發展及相關工作。

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麥美娟：香港女性參與政治社會活動無障礙

麥美娟致辭時，亦祝賀全港婦女快樂、終身美麗。她認為國際婦女節讓眾人可以回望過去，共謀未來，形容意義重大。她指，為實現男女平等，香港婦女走過不平坦又不平凡旅程，由男尊女卑的歷程，到為女童提供基礎教育、確保同工同酬，回歸後成立婦女事務委員會，定下法定產假等，婦女每一步的發展都代表了香港女性的進步。時至今日，她認為香港女性參與政治、經濟、社會活動等都無障礙，享有婚姻及職業自由等更是社會共識。

同場出席人士更包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、立法會主席梁君彥、立法會議員狄志遠、陳穎欣、梁文廣、陸瀚民、陳沛良等人。其中兩名立法會議員郭玲麗及陳家佩更身穿華服現身支持。