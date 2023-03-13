兩會｜習近平涉港澳講話　宋小莊：為說明以「一國兩制」實現統一

國家主席習近平在人大閉幕禮上指：「要紥實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」。全國港澳研究會理事宋小莊認為，習近平是以新方式重申在中華民族偉大復興前題下，要在「一國兩制」框架下完成兩岸統一。



國家主席習近平在今早閉幕的人大會議上，發表重要講話，他指：「從現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。強國建設、民族復興的接力棒，歷史地落在我們這一代人身上。」他之後再論述在強國建設、民族復興新征程中，要堅定不移推動高質量發展，壯大我國經濟實力、科技實力、綜合國力，同時也要更好統籌發展和安全，全面推進國防和軍隊現代化建設。

習近平的講話也有觸及到香港和澳門，指：「我們要紮實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」

強國建設 民族復興有兩大指標

宋小莊向《香港01》表示，習近平以新方式作表述，是以中國要成為強國，達至民族偉大復興為基調，重申國家對港澳台的立場。宋小莊解釋，要達至中華民族偉大復興有兩個指標，一個是內地和港澳持續保持繁榮穩定，隨著港澳回歸，中央亦承諾也會致力支持港澳的經濟活力和發展；而內地的經濟發展也可望向好。他認為，第一個指標基本上已達到。

另一個指標則是兩岸統一。宋小莊指，若不能達至兩岸統一，便談不上民族偉大復興，所以他認為習近平今次是透過利用談強國建設，去再說明統一問題，重申必須要統一。他指，兩岸統一與強國建設、民族復興有著必然的關係。

未必照搬港澳「一國兩制」模式

至於「要紮實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業」句字相連，是否意味仍然把港澳的「一國兩制」模式照搬至台灣？宋小莊則認為，江澤民時代的確強調港澳的「一國兩制」對台灣有垂範作用，但習近平今日的講話未有更具體論述。

他認為今次習近平的講話。重點在於以彰顯要以「一國兩制」實現兩岸統一，至於具體安排相信可以有變化、因應台灣實際情況作調整，未必照搬港澳模式。