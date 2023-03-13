「青年參與倡議計劃」KPI　本屆政府任內把參與委員會數目增兩倍

政府向立法會提交文件交代施政報告提出的「青年參與倡議計劃」4個績效指標，包括要在本屆政府任內，將參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個翻兩倍至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用。



李家超在2022年施政報告提出「青年參與倡議計劃」。（資料圖片/李澤彤攝）

民政及青年事務局提交立法會的文件指，行政長官在施政報告推出「青年參與倡議計劃」，吸納更多青年人參與公共事務，加強與政府的互動互信，文件中又交代了「青年參與倡議計劃」的4個績效指標，包括逐步將參與「青年委員自薦計劃」的諮詢委員會數目由現時60 多 個， 增至 2024 年底不少於 125 個，及至 2027 年中不少於 180 個。

第二，是透過「青年委員自薦計劃」直接委任的職位由現時約 130 個，增加 至 2024 年底不少於 250 個，以及至 2027 年中不少於360 個。

第三，是在收集的回饋意見中，不少於 70% 獲委任者認同計劃有助他們參與公共政策討論。

第四， 2023 年第一季推出先導計劃，開放民政事務總署轄下兩個地區委員會讓青年人自薦成為委員，並於計劃推出兩年後進行檢討。 不過，文件未有交代將會開放哪兩個與地區事務相關的委員會。