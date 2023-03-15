許正宇下月或出訪英國　三年來首名問責局長訪英

財經事務及庫務局局長許正宇，下月或出訪英國，將是三年來首次有特區政府問責官員出訪當地。



據了解，雖然中英關係呈現緊張，港府近期也多次發聲明反駁英方針對本港自由、人權方面的指控，但港府內部認為英國始終與香港在經貿上有緊密聯繫，倫敦又是主要國際金融中心，要說好香港的金融故事，出訪英國也是自然的選擇，同時也可借機由官員現身說法作反擊。



外媒引述消息指許正宇將會出訪英國（資料圖片）

英國《金融時報》引述消息指，許正宇計劃下月訪問英國，此行為香港復常後，向外推廣香港的活動之一，預計將與英國官員、商界會面，是三年來首次有官員訪英。報道更引述許正宇的辦公室確認，他今年會訪問歐洲，但細節有待公布。

財經事務及庫務局回覆查詢時，只確認許正宇將訪問歐洲並主動接觸主要持份者，但不透露是否會到英國，又指外訪詳情將在適當時間公布。

政府在今年2月2日公布推出「你好，香港！」大型推廣活動時，許正宇已表明將會到訪內地城市和海外，包括縱向的大灣區、東南亞國家如越南和印尼，及橫向的歐洲，主動接觸主要持份者，講好香港獨有的金融故事。

香港是中英貿易重要轉口港

根據政府統計處資料，2022英國是本港第14大對外貿易伙伴，雙邊貿易總值逾千億港。2021年 ，本港輸往英國的港產貨品佔港產貨品出口總值約總6.6%、約50億港元， 本港輸往英國的港產貨品主要為銀和白金、首飾和貴金屬。而香港也是中英貿易中的重要轉口港，內地經本港出口英國的貨品約佔其出口至英國貨品總額的8%，達550億港元。內地經本港進口的英國貨貨值也達220億港元。

本港負責財金的問責官員訪英，對上一次已是2019年10月，財政司司長陳茂波率團到當地推介「一帶一路」，由於當時適值本港爆發反修例風波，他出席香港工商協會午餐會致辭時表示，特區政府正竭力應對現時的社會情況，從開展一個多元化的對話平台到在《施政報告》公布一系列新措施處理房屋及土地供應問題，以期減輕社會紛爭。