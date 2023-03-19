陳茂波變「板仔」推銷預算案　年內完成改建城巿運動中心研究

財政司司長陳茂波為推銷其預算案，上星期獻出人生第-學玩滑板。他又指上月中發表的預算案已預留資源，研究打造兩個「城巿運動體育中心」，預計年內完成有關改建工程的技術可行性研究，並按程序進行諮詢。



陳茂波在今日（19日）的網誌中指，上星期度過了一個難忘的上午——人生第一次嘗試踩滑板。他回憶每次看到年青人在公園踩滑板，總覺得很神奇，一塊小小的滑板，讓他們彷彿如電影武林高手般的飛來飄去、跳躍翻騰。他在欣賞和讚嘆的同時，總覺自己年齡上的差距，不可能是滑板上的學生。然而，在滑板精英運動員俊仔（陸俊彥）的專業指導，及幾位「板齡」較他深的「小師兄」鼓勵下，他終於鼓起勇氣，更成功挑戰自我。

陳茂波指，預算案中已預留資源研究改建官涌市政大廈部分未善用的樓層，以提供適合滑板及攀登等「城巿運動」的室內場地；同時亦研究提升鄰近九龍佐治五世紀念公園內的籃球場，把它們打造成為包含室內及戶外場地的「城巿運動體育中心」。

他強調推動體育運動的發展，完備的硬件設置必不可少。現時康文署已有不少「城市運動」相關的場地，包括14個室內及戶外運動攀登設施、8個滑板場、5個極限運動場，以及超過120個五人足球場。此外，當局亦計劃優化現有場地設施，提供抱石牆及滑板設施，以推廣相關「城巿運動」項目。