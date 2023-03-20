考察惠州焚化設施　少於3%灰燼需堆填　葛珮帆：可借鏡內地技術

香港近年熱議「轉廢為能」，民建聯立法會議員早前到惠州「綠色動力惠州環境園」考察，了解內地焚化爐等設施的運作及營運。葛珮帆表示，當地的焚化設施已做到全焚化，只有少於3%灰燼要送往堆填，在煙氣處理方面已達到國際及歐盟標準，認為其造價及營運方面值得香港借鏡。



香港近年熱議「轉廢為能」，民建聯立法會議員早前到惠州的「綠色動力惠州環境園」考察，了解內地焚化爐等設施的運作及營運。（文睿攝）

葛珮帆表示，廢物處理及堆填問題一直困擾香港，政府早前公布將在屯門龍鼓灘興建廢物焚化轉廢為能設施，引起當區居民不滿和困擾。相比之下，她認為內地及西方的焚化設施較香港做得更好，以是次考察的惠州為例，該焚化設施早已做到全面焚化，只有少於3％的灰燼要進往堆填，在煙氣處理方面已達到國際及歐盟標準，在營運方面好成熟。

項目設計方面，葛珮帆指惠州項目的設計採用客家建築風格，在外面難以察覺是焚化設施，而整個園區的投資不多於30億，其中兩個焚化爐的造價約16億人民幣， 遠較香港低，但較香港石鼓洲焚化爐每日僅處理3,000公噸的廢物，惠州焚化爐每日可以處理4,600公噸廢物，處理量遠超香港。

葛珮帆建議港府多到內地大灣區考察，了解處理廢物的先進技術，為香港爭取以最低成本、最佳營運模式，處理轉廢為能。