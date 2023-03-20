李家超伉儷出席婦女酒會 賀何超瓊任政協常委：象徵婦女貢獻

香港各界婦女聯合協進會（香港婦協）今日（20日）連同逾百個婦女團體，舉辦慶祝國際婦女節酒會，特首李家超伉儷一同出席。李家超致辭時提及出席人大閉幕感興奮及深刻，同時祝賀香港婦協主席何超瓊擔任全國政協常委，認為象徵香港婦女在國家發展上作出重大貢獻。



李家超形容列席人大閉幕「心情興奮、深刻」，又引述國家主席習近平所指「推進強國建設，離不開港澳長期繁榮穩定」，表明中央對港府的深刻關注，寄語香港要為強國建設作出貢獻。

他又向何超瓊送上祝賀，認為她擔任全國政協常委，象徵港婦女在國家發展上的貢獻，同時發揮作為香港與國家溝通橋梁的作用。李家超期望與婦女共同努力，為港獻策，迎來下一個更精彩的發展。

何超瓊稱要帶領港婦女堅定發展愛國愛港的力量（梁鵬威攝）

何超瓊：帶領本港婦女堅定發展愛國愛港力量

何超瓊表示，港府一直推動婦女發展，令婦女可在不同位置發揮所長。她指女性佔全港人口54%，不少女性已接受高等教育，意味香港婦女不但可以頂半邊天，更是高質量。她重申，國家是香港發展的最強後盾，香港發展離不開國家，指未來會帶領婦女團結，帶領本港婦女堅定發展愛國愛港的力量。

林鄭月娥一身紅衣現身酒會

作為香港婦協永遠贊助人、前特首林鄭月娥以紅色上衣出席活動，惟會上未有發言。香港基本法委員會副主任譚惠珠、香港婦協監察顧問兼前人大常委范徐麗泰、前律政司司長梁愛詩及前立法會議員陳婉嫻等亦有出席。