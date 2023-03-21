港府七點逐一反駁美國人權報告　斥污衊抹黑　促停干涉香港事務

美國國務院今（21日）公布2022年度人權報告，港府對報告中有關香港的七點內容，逐一反駁及澄清，包括香港選舉制度、《香港國安法》、司法公正／法治精神、監獄及勞教中心的情況、集會自由、組織和參加工會的權利、處理免遣返聲請。



港府批評美國國務院大放厥詞和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對，敦促美國立即停止以人權為藉口，干涉純屬中國內政的香港事務。「美國一再通過所謂年度報告，作出顯然屬政治凌駕法律的卑劣技倆，肆意將人權問題政治化，詆毀香港人權和法治等情況。」



2023年3月21日，港府批評美國國務院公布的2022年度人權報告大放厥詞和污衊抹黑。（資料圖片／羅君豪攝）

批評美國有人用卑劣技倆 將政治凌駕法律

政府發言人表示，香港是中華人民共和國不可分離的部份，是根據「一國兩制」的原則設立，享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府；又指「一國兩制』的實施以《憲法》和《基本法》為法律依據，為基本權利及自由提供憲制上的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和獨立司法權之下得以鞏固。

發言人強調，政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務；同時維護香港市民受到法律保障的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

發言人批評美國一再通過所謂年度報告，作出顯然屬政治凌駕法律的卑劣技倆，肆意將人權問題政治化，詆毀香港人權和法治等情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，以失敗告終。」發言人並再次強烈敦促美國，立即停止以人權為藉口，干涉純屬中國內政的香港事務。

政府譴責美國國務院報告中針對經完善的香港選舉制度。（資料圖片／林靄怡攝）

指「愛國者治港」乃天經地義

政府發言人譴責美國所謂報告中針對經完善的香港選舉制度，以及2022行政長官選舉的失實內容，強調經完善的選舉制度，為全面落實「愛國者治港」原則，提供了法律保障。

發言人指，對國家效忠是從政者必須遵守的基本政治倫理，亦是各地必然堅守的原則和標準，因此「愛國者治港」乃天經地義。任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，並在成功獲選後進入特區管治架構，為香港市民服務。

發言人表示，選舉委員會由1,500名來自香港社會不同界別、不同階層的人士組成，突破了某個界別、某個地區、某個團體的利益局限性。經完善的選舉制度擴大了香港社會均衡有序的政治參與，並令政治體制更具廣泛代表性。

發言人續指，經調整的選舉委員會具有廣泛代表性，而且其組成最能體現均衡有序的政治參與。與此同時，設立候選人資格審查委員會能確保候選人符合愛國者要求，形成了一套符合香港實際情況，具有香港特色的新的民主選舉制度。

發言人並指，《基本法》明確保障香港居民的選舉權和被選舉權。全國人大在2021年3月作出的決定，並沒有改變按照《基本法》第45條及第68條，實現普選的終極目標；透過確切落實「愛國者治港」和保障社會的整體利益，完善選舉制度有利促進香港民主的穩定發展。

政府批評美國國務院報告中，有關《香港國安法》的內容毫無理據。（資料圖片／歐嘉樂攝）

斥針對《香港國安法》 批評不符事實

發言人又批評美國所謂報告中有關《香港國安法》的內容毫無理據，亦與事實全然不符，特區政府直斥純屬信口雌黃和政治抹黑。發言人指，《香港國安法》第4條明確規定，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》及國際公約，適用於香港的有關規定享有的權利和自由。任何根據《香港國安法》所採取的措施或執法行動均需符合上述方針。

在《香港國安法》實施後，香港居民繼續享有各項權利和自由，包括發表自由、集會自由、結社自由、遷徙自由、學術自由，以及享受文化方面的權利等；全國人大常務委員會就《香港國安法》所作出的解釋，並沒有向行政長官授予額外的權力，只是澄清了《香港國安法》第47條可適用於處理有關海外律師的爭議，「這證明書制度不單有堅實法律基礎，亦合情合理。」

發言人強烈反對美國所謂報告中，就特區政府的執法行動所作出的毫無理據且失實內容，強調執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關人士或單位的行為，而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

發言人並指，就保釋安排方面，維護國家安全，以及防範和制止危害國家安全的行為極為重要，「這解釋了為何《香港國安法》對涉及危害國家安全的罪行引入更嚴格的可准保釋的條件。」

《香港國安法》第5條除規定應當堅持法治原則外，亦規定無罪推定原則、一事不再審原則，以及犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有辯護權和其他訴訟權利。此外，在指定情況下由3名法官組成審判庭，而非陪審團的情況下進行審理，是保障而非損害被告人公平審訊的權利，法官亦會頒布其裁決的理由，以確保司法公開的原則。

政府強調香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。（資料圖片／羅國輝攝）

政府發言人表示，就美國所謂報告中對香港獨立審判權的抹黑，強調香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，本港司法制度深得國際社會推崇。司法機關依法獨立行使審判權，不受任何干涉，而所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

在《基本法》和《香港人權法案》的保障下，所有面對刑事指控的人都有權並會接受司法機關的公平審訊。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案。案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同。

太平紳士定期巡視監獄及勞教中心

政府發言人又指，就美國所謂報告中有關監獄及勞教中心情況的不實內容，強調懲教署致力為在囚人士提供穩妥、安全、人道、合適和健康的羈管環境。獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排確保在囚人士的權利獲得保障，太平紳士獲賦予每月巡視監獄1次或2次的法定職責。

發言人指，在囚人士可向巡獄太平紳士或循其他途徑作出申訴，包括懲教署投訴調查組、申訴專員公署等。所有在囚人士作出的投訴都會獲公平、公開和公正的處理。

政府強調懲教署致力為在囚人士提供穩妥、安全、人道、合適和健康的羈管環境。（資料圖片／歐嘉樂攝）

集會自由非絕對或不受限制

政府發言人指，對於美國所謂報告指特區政府以公共衞生為由，禁止公眾集會的妄語，強調香港的集會和遊行自由，受到《基本法》和《香港人權法案條例》的充分保障，惟並非絕對或不受限制。

發言人續指，為了應對新冠疫情，特區政府與許多海外司法管轄區的做法相似，曾限制公共場所的聚會，以減低在社區傳播的風險，及對公眾的生命和健康構成的嚴重威脅；並強調有關限制，「沒有考慮任何政治因素」。因應疫情發展，已在去年年底撤銷。

指香港居民享組織和參加工會權利

政府發言人指，就美國所謂報告中有關本港結社自由的失實內容，強調香港居民享有組織和參加工會的權利和自由，並獲《基本法》第27條及本地法例（包括《職工會條例》）的明確保障；又指2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無損，亦從不受動搖。「在香港行使的結社自由和權利，亦從沒受損。」

發言人指，特區政府一直致力維護和保障在港結社的自由和權利。「我們必須清楚區分，受法例保障的合法職工會活動和與行使職工會權利無關的非法行為。香港執法機關必須對任何非法行為作出適當行動，而這些跟進行動不應被錯誤理解為冒犯職工會權利。」

政府表示一貫採取堅定政策，不會給予任何人庇護，亦不會決定或確認任何人為難民。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

處理免遣返聲請

政府發言人又指，一貫採取堅定政策，不會給予任何人庇護，亦不會決定或確認任何人為難民，指已實施的「統一審核機制」，會一次過以所有適用的理由，審核免遣返聲請，並強調程序符合法律要求的高度公平標準，並與其他普通法司法管轄區相比更為完善，每位聲請人亦會獲得公費法律支援。

發言人補充，《2021年入境（修訂）條例》於2021年8月1日生效，已進一步改善免遣返聲請的安排，包括提高入境事務處的審核效率和防止拖延手段。

發言人指，免遣返聲請人沒有合法身份在香港逗留，無論他們的免遣返聲請的結果如何，聲請人均不得在香港合法逗留，也沒有權利在香港工作。當有必要根據相關法例、法庭訂立的法律原則，及現行的羈留政策羈留免遣返聲請人時，他們會獲提供足夠的設施，並且會為他們的舒適作出合理安排。政府亦會向他們提供人道援助，以維持他們在香港的生計。